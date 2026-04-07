Kecelakaan Maut TGV Guncang Prancis

Sebuah insiden tragis mengguncang Prancis utara pada Selasa pagi waktu setempat. Rangkaian kereta api cepat TGV mengalami tabrakan hebat dengan sebuah truk di wilayah Pas-de-Calais, tepatnya di perlintasan kereta api antara kota Bethune dan Lens. Kecelakaan maut ini merenggut nyawa masinis kereta dan melukai sedikitnya 27 orang lainnya. Peristiwa nahas ini menjadi sorotan utama di seluruh negeri.

Operator kereta api nasional Prancis, SNCF, mengonfirmasi kejadian tersebut pada Selasa (7/4). Pihak berwenang Prancis segera mengumumkan bahwa masinis kereta cepat itu meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, 27 penumpang lainnya memerlukan penanganan medis akibat luka-luka yang mereka alami, meskipun jumlah pasti penumpang di dalam kereta saat insiden terjadi belum dirilis ke publik.

Hingga saat ini, penyebab pasti di balik tabrakan tragis ini masih menjadi misteri. Baik SNCF maupun otoritas wilayah setempat belum memberikan keterangan detail mengenai kronologi atau faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan. Investigasi mendalam diperkirakan akan segera dilakukan untuk mengungkap fakta di balik insiden yang mengejutkan ini.

Sebagai respons cepat, layanan kereta api antara Bethune dan Lens diumumkan akan ditangguhkan sementara. Penangguhan ini diperkirakan berlangsung setidaknya hingga Selasa malam waktu setempat, guna memfasilitasi proses evakuasi dan penyelidikan di lokasi. Menteri Transportasi Prancis, Philippe Tabarot, menyatakan dirinya langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Melalui akun media sosial X-nya, Tabarot mengonfirmasi bahwa ia didampingi oleh CEO SNCF, Jean Castex, untuk memantau langsung situasi dan memastikan penanganan terbaik.

Kecelakaan serius yang melibatkan kereta api cepat seperti TGV merupakan kejadian yang sangat langka di Prancis. Sistem keamanan dan operasional TGV dikenal sangat ketat dan canggih, membuat insiden semacam ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak. Peristiwa ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar keselamatan dan bagaimana sebuah truk bisa berada di jalur perlintasan yang sama dengan kereta cepat.