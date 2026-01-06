Kabar Mengejutkan dari Kediaman Mahathir Mohamad

Internationalmedia.co.id – News – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dilarikan ke rumah sakit pada Selasa (6/1/2026) setelah mengalami insiden terjatuh di kediamannya. Kabar ini sontak menarik perhatian mengingat usia Mahathir yang telah mencapai 100 tahun dan riwayat kesehatannya yang kerap menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Sufi Yusoff, ajudan pribadi Mahathir, mantan pemimpin tersebut segera dibawa ke Institut Jantung Nasional (IJN) untuk menjalani observasi medis. "Beliau sadar," ujar Sufi, seperti dikutip dari kantor berita AFP. Ia menambahkan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk memastikan apakah Mahathir akan menjalani rawat inap atau hanya observasi lebih lanjut.

Sufi menjelaskan lebih lanjut bahwa insiden terjatuh itu terjadi ketika Mahathir sedang berpindah dari area balkon menuju ruang tamu di rumahnya. Namun, ia enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai kondisi spesifik mantan pemimpin tersebut pasca insiden.

Ini bukan kali pertama Mahathir menghadapi masalah kesehatan serius yang mengharuskannya dirawat. Sebelumnya, ia diketahui pernah menjalani operasi bypass jantung. Pada Juli tahun lalu, tepat setelah perayaan piknik ulang tahunnya yang ke-100, Mahathir juga sempat dirawat di rumah sakit karena kelelahan ekstrem.

Mahathir Mohamad merupakan salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Malaysia, menjabat sebagai Perdana Menteri selama dua periode yang tidak berurutan. Periode pertamanya berlangsung dari tahun 1981 hingga 2003. Kemudian, ia membuat kejutan dengan kembali memimpin negara dari tahun 2018 hingga 2020. Selama masa jabatan keduanya, Mahathir mencetak rekor sebagai pemimpin terpilih tertua di dunia, memimpin pada usia 94 tahun. Kondisi kesehatannya selalu menjadi perhatian utama publik dan media di seluruh dunia.