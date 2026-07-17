Jalan Merdeka Selatan Kembali Normal Setelah Kejutan Ini

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, akhirnya rampung. Imbasnya, ruas jalan utama menuju Stasiun Gambir kini telah dibuka kembali untuk lalu lintas. Internationalmedia.co.id – News melaporkan dari lokasi, Jumat (17/7/2026), bahwa demonstrasi tersebut berakhir sekitar pukul 17.55 WIB.

Setelah menyatakan berakhir, massa sempat berupaya berpindah posisi menuju area putar balik (U-turn) yang berada di depan gedung BSI. Namun, upaya tersebut tidak berhasil lantaran pihak kepolisian mengarahkan agar para peserta aksi tetap bertahan di titik awal demonstrasi mereka.

Tepat pukul 17.58 WIB, barikade yang sebelumnya dipasang oleh aparat kepolisian akhirnya dibuka. Arus kendaraan dari arah Patung Kuda pun segera melaju lancar begitu akses jalan kembali terbuka. Menariknya, sebelum benar-benar membubarkan diri, para mahasiswa sempat membagikan roti kepada para pengendara yang melintas, dan banyak di antaranya yang antusias menerima.

Sebelumnya, suasana di lokasi sempat memanas saat orator bergiliran menyampaikan aspirasi mereka dari atas mobil komando. Dalam salah satu orasinya, mereka bahkan sempat menuntut untuk bisa bergerak hingga ke Bundaran HI atau Patung Kuda. Inti dari seruan mereka adalah mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan terkait kedaulatan rakyat dan penyelamatan pendidikan di Indonesia.

Seorang orator menegaskan, "Tuntutan kami meliputi pembongkaran total sistem tata negara, penyelamatan pendidikan Indonesia, dan penegakan kedaulatan masyarakat sipil." Ia menambahkan bahwa meskipun tuntutan tersebut bersifat umum, aksi serupa dijanjikan akan terus berlanjut secara ‘berjilid-jilid’ dan akan terus ‘menggemborkan’ kritik terhadap kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut pantauan Internationalmedia.co.id, kedatangan massa aksi tercatat sekitar pukul 15.10 WIB. Mereka bergerak dengan membawa satu unit mobil komando, beriringan menuju area Patung Kuda. Namun, pergerakan mereka terhenti di seberang gedung BSI, di mana aparat kepolisian telah membentuk barikade dan menutup akses jalan dari Patung Kuda menuju Stasiun Gambir.