Israel Siap Tinggalkan Gaza? Kabar Baik dari Timur Tengah!

Internationalmedia.co.id – Militer Israel (IDF) dilaporkan tengah mempersiapkan penarikan sebagian pasukannya dari Gaza. Langkah ini diambil menyusul tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang bertujuan untuk membebaskan sandera yang masih ditahan.

IDF dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa persiapan operasional sedang dilakukan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. "Sebagai bagian dari proses ini, persiapan dan protokol tempur sedang dilakukan untuk segera beralih ke jalur penempatan yang disesuaikan," demikian pernyataan resmi militer Israel seperti dikutip dari AFP dan Al Arabiya.

Kabar baik ini bermula dari pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama perjanjian Gaza. Trump melalui media sosial Truth Social miliknya, menyampaikan kebanggaannya atas tercapainya kesepakatan ini.

"Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan," tegas Trump. Ia juga menekankan bahwa semua pihak akan diperlakukan secara adil.

Kesepakatan yang dicapai melalui perundingan intensif di Mesir ini mencakup pengakhiran perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, serta pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, mendesak Trump dan negara-negara Arab, Islam, serta internasional untuk memastikan Israel mematuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Mereka juga meminta pemerintah Israel untuk tidak "menghindar atau menunda implementasi dari apa yang telah disepakati."

Apresiasi juga disampaikan Hamas kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki atas upaya mereka dalam memfasilitasi perundingan. Pujian juga diberikan kepada Trump atas upayanya "untuk mengakhiri perang untuk selamanya." Berita ini tentu menjadi secercah harapan bagi perdamaian di kawasan yang telah lama dilanda konflik.