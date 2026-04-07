Israel Peringatkan Warga Iran Jauhi Kereta Api Ada Apa

Internationalmedia.co.id – News – Militer Israel baru-baru ini mengeluarkan imbauan mendesak kepada warga sipil Iran, meminta mereka untuk tidak menggunakan layanan kereta api atau mendekati jalur rel hingga Selasa malam waktu setempat. Peringatan ini secara luas ditafsirkan sebagai sinyal kuat adanya potensi serangan yang akan datang terhadap jaringan kereta api Iran, di tengah kian memanasnya konflik regional.

Pernyataan tersebut, yang disebarkan dalam bahasa Persia melalui platform media sosial X, secara eksplisit menyatakan, "Demi keselamatan Anda, kami meminta Anda untuk tidak menggunakan kereta api atau bepergian dengan kereta api di seluruh negeri mulai sekarang hingga pukul 21.00 waktu Iran." Imbauan tersebut lebih lanjut menekankan, "Kehadiran Anda di dalam kereta api dan di dekat rel kereta api membahayakan nyawa Anda."

Peringatan ini datang tak lama setelah Menteri Pertahanan Israel, Katz, menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Israel (IDF) telah menerima instruksi untuk "terus menyerang, dengan kekuatan penuh, infrastruktur nasional rezim teror Iran." Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan kereta api Iran mungkin menjadi target berikutnya dalam eskalasi konflik.

Israel dan Amerika Serikat dilaporkan terlibat dalam perang terbuka melawan Iran sejak akhir Februari lalu. Konflik ini bermula ketika kedua sekutu tersebut melancarkan serangkaian serangan skala besar terhadap Teheran. Iran merespons dengan meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan sasaran di Israel serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Pada pekan yang sama, militer Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rentetan rudal yang ditembakkan dari wilayah Iran menuju Israel. "Beberapa saat yang lalu, IDF mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju ke wilayah Negara Israel. Sistem pertahanan sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut," demikian pernyataan militer Israel, seperti dikutip dari Gulf News. Meskipun Israel awalnya menyatakan serangannya menargetkan infrastruktur Teheran, respons balasan dari Iran berupa rudal-rudal telah memaksa penduduk di seluruh Israel untuk mencari perlindungan di bunker dan tempat penampungan bom.