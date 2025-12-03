Iran Tahan Warga Korsel, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Ketegangan kembali mencuat antara Iran dan Korea Selatan setelah otoritas Iran menahan sejumlah warga negara Korea Selatan atas dugaan terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, yang menyatakan bahwa salah satu individu yang ditahan bekerja untuk sebuah lembaga publik Korea Selatan di Teheran.

Pihak Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melalui pernyataan resminya, seperti dilansir Yonhap News dan Reuters pada Selasa (2/12/2025), membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun, mereka enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah warga negara Korea Selatan yang ditahan atau jenis penyelundupan yang dituduhkan.

"Tim misi diplomatik kami di Iran telah menjalin komunikasi dengan para pejabat Iran terkait masalah ini dan akan terus memberikan bantuan konsuler yang diperlukan kepada warga negara Korea tersebut," demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Menurut laporan dari Yonhap News, yang mengutip sumber-sumber diplomatik, dua warga negara Korea Selatan ditangkap bersama dengan seorang warga negara Iran pada sekitar tanggal 20 November di wilayah barat daya Iran. Salah satu warga Korea Selatan yang ditahan diketahui merupakan pegawai sebuah lembaga publik Korea Selatan, sementara yang lainnya adalah warga Korea yang tinggal di Iran. Ketiganya menghadapi dakwaan yang sama, namun detail kasus ini masih dirahasiakan karena masih dalam tahap penyelidikan oleh otoritas setempat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang Iran terkait penangkapan ini. Kasus ini menambah daftar panjang tantangan diplomatik yang dihadapi oleh kedua negara. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru seiring dengan adanya perkembangan lebih lanjut.