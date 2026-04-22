Iran Gantung Pria Diduga Agen Rahasia Israel

Dalam sebuah langkah yang semakin memperkeruh ketegangan regional, otoritas Iran kembali menjatuhkan hukuman mati kepada seorang individu. Pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Mehdi Farid, dinyatakan bersalah atas tuduhan keterlibatan luas dengan badan intelijen Israel, Mossad. Internationalmedia.co.id – News melaporkan eksekusi ini menjadi bagian dari serangkaian tindakan keras di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

Situs web Mizan Online, yang berafiliasi dengan otoritas kehakiman Iran, mengonfirmasi pelaksanaan hukuman gantung terhadap Mehdi Farid. Menurut laporan tersebut, Farid dieksekusi pagi ini setelah melalui proses hukum yang menyatakan dirinya bersalah atas "kerja sama ekstensif dengan badan intelijen teroris Mossad". Putusan akhir kasusnya telah disetujui, menandai penutupan babak hukum bagi individu tersebut.

Detail mengenai waktu penangkapan Farid maupun jadwal persidangannya masih belum diungkapkan secara publik. Namun, pengadilan secara tegas menyatakan ia terbukti bersalah atas "kerja sama intelijen dan spionase untuk rezim Zionis," sebuah frasa yang sering digunakan Iran untuk merujuk pada Israel.

Eksekusi ini menambah daftar panjang hukuman mati yang telah dilakukan Iran dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, beberapa individu yang terkait dengan gelombang protes massal pada Januari lalu juga telah dieksekusi. Otoritas Iran secara konsisten menuduh bahwa demonstrasi tersebut dihasut oleh kekuatan asing, termasuk Israel, Amerika Serikat, dan kelompok-kelompok oposisi terlarang seperti Organisasi Mujahidin Rakyat.

Situasi ini terjadi di tengah kondisi Iran yang disebut-sebut telah berperang dengan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak 8 April. Perkembangan ini terus dipantau oleh komunitas internasional, mengingat sensitivitas isu keamanan dan intelijen di kawasan tersebut, demikian laporan internationalmedia.co.id.