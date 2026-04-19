Iran Buka Kembali Langitnya

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kabar penting datang dari Timur Tengah: Iran mengumumkan pembukaan kembali penerbangan internasionalnya. Mulai Senin, 20 April, Bandara Mashhad di timur laut negara itu akan kembali melayani rute internasional, menandai langkah awal normalisasi setelah periode penutupan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Otoritas Penerbangan Sipil Iran.

"Izin untuk mengoperasikan penerbangan penumpang internasional di Bandara Mashhad telah dikeluarkan, mulai besok," demikian laporan televisi pemerintah, mengutip pernyataan resmi dari Organisasi Penerbangan Sipil Iran. Informasi lebih lanjut dari kantor berita resmi IRNA mengonfirmasi bahwa para calon penumpang kini sudah dapat "membeli tiket untuk rute internasional ke dan dari Bandara Mashhad."

Penutupan seluruh bandara di Iran telah berlangsung sejak 28 Februari lalu, menyusul eskalasi konflik dan pecahnya perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Situasi geopolitik yang memanas kala itu memaksa otoritas untuk menghentikan seluruh operasional penerbangan, baik domestik maupun internasional, demi alasan keamanan.

Organisasi Penerbangan Sipil Iran sebelumnya telah menguraikan rencana pembukaan kembali wilayah udara negara itu secara bertahap. Fase awal akan dimulai dengan penerbangan transit, diikuti oleh operasional bandara-bandara di wilayah timur, di mana Bandara Mashhad menjadi pelopor. Selanjutnya, bandara-bandara utama di Teheran, yakni Bandara Internasional Imam Khomeini dan Bandara Mehrabad, diperkirakan akan dibuka kembali pada fase ketiga. Sementara itu, bandara-bandara di wilayah barat akan menjadi bagian dari fase terakhir dalam proses normalisasi ini.