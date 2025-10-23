Close Menu
Trending Indonesia

Internationalmedia.co.id — Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyoroti tantangan besar dalam melucuti senjata Hamas dan membangun kembali Gaza yang damai. Pernyataan ini muncul saat kunjungannya ke Israel, di mana AS berupaya meyakinkan sekutunya tentang langkah-langkah selanjutnya dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

GunawatiBy Tidak ada komentar1 Min Read0 Views
Internationalmedia.co.id -- Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyoroti tantangan besar dalam melucuti senjata Hamas dan membangun kembali Gaza yang damai. Pernyataan ini muncul saat kunjungannya ke Israel, di mana AS berupaya meyakinkan sekutunya tentang langkah-langkah selanjutnya dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Gaza Pasca-Konflik: Tugas Berat Menanti!

Vance menekankan perlunya melucuti senjata Hamas dan membangun kembali Gaza agar kehidupan warga Gaza lebih baik dan memastikan Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

Internationalmedia.co.id -- Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyoroti tantangan besar dalam melucuti senjata Hamas dan membangun kembali Gaza yang damai. Pernyataan ini muncul saat kunjungannya ke Israel, di mana AS berupaya meyakinkan sekutunya tentang langkah-langkah selanjutnya dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

AS Siapkan Strategi Jitu untuk Gaza, Apa Itu?

Dalam kunjungannya, Vance meresmikan Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) di Israel barat daya. Pusat ini akan menjadi wadah bagi pasukan AS dan sekutu untuk bekerja sama dengan pasukan Israel dalam memantau gencatan senjata dan mengawasi bantuan ke Gaza. Vance juga menyebutkan pembentukan "pasukan keamanan internasional" sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan. Pasukan ini akan menjaga perdamaian di Gaza saat Israel mundur, tanpa melibatkan pasukan Amerika di lapangan.

Share.
Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

Related Posts

Leave A Reply