Internationalmedia.co.id -- Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyoroti tantangan besar dalam melucuti senjata Hamas dan membangun kembali Gaza yang damai. Pernyataan ini muncul saat kunjungannya ke Israel, di mana AS berupaya meyakinkan sekutunya tentang langkah-langkah selanjutnya dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Gaza Pasca-Konflik: Tugas Berat Menanti!

Vance menekankan perlunya melucuti senjata Hamas dan membangun kembali Gaza agar kehidupan warga Gaza lebih baik dan memastikan Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

AS Siapkan Strategi Jitu untuk Gaza, Apa Itu?

Dalam kunjungannya, Vance meresmikan Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) di Israel barat daya. Pusat ini akan menjadi wadah bagi pasukan AS dan sekutu untuk bekerja sama dengan pasukan Israel dalam memantau gencatan senjata dan mengawasi bantuan ke Gaza. Vance juga menyebutkan pembentukan "pasukan keamanan internasional" sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan. Pasukan ini akan menjaga perdamaian di Gaza saat Israel mundur, tanpa melibatkan pasukan Amerika di lapangan.