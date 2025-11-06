Close Menu
Trending Indonesia

Internationalmedia.co.id – Tragedi mengerikan menimpa Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, ketika sebuah pesawat kargo UPS jatuh dan menewaskan 12 orang. Insiden ini menjadi catatan kelam dalam sejarah perusahaan pengiriman paket raksasa tersebut.

GunawatiBy Tidak ada komentar2 Mins Read1 Views
Internationalmedia.co.id - Tragedi mengerikan menimpa Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, ketika sebuah pesawat kargo UPS jatuh dan menewaskan 12 orang. Insiden ini menjadi catatan kelam dalam sejarah perusahaan pengiriman paket raksasa tersebut.

Pesawat UPS Hancur: Mesin Lepas, Puluhan Nyawa Melayang!

Louisville, Kentucky diguncang duka mendalam. Pesawat kargo UPS dengan nomor penerbangan yang belum dirilis mengalami kecelakaan tragis pada Selasa (4/11) sore waktu setempat. Pesawat McDonnell Douglas MD-11 yang sedianya menuju Hawaii itu jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali.

Internationalmedia.co.id - Tragedi mengerikan menimpa Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, ketika sebuah pesawat kargo UPS jatuh dan menewaskan 12 orang. Insiden ini menjadi catatan kelam dalam sejarah perusahaan pengiriman paket raksasa tersebut.
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Menurut laporan awal, salah satu mesin pesawat terbakar dan terlepas saat proses lepas landas. Akibatnya, pesawat kehilangan kendali dan jatuh menghantam area bisnis di sekitar bandara. Ledakan dahsyat dan kobaran api melalap pesawat serta bangunan di sekitarnya.

Wali Kota Louisville, Craig Greenberg, menyampaikan kabar duka melalui media sosial X, mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 12 orang. "Saya sangat sedih untuk menyampaikan bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 12, dengan beberapa orang masih belum diketahui keberadaannya," tulisnya.

Gubernur Kentucky, Andy Beshear, menggambarkan tragedi ini sebagai "memilukan" dan "tak terbayangkan." Pihak berwenang telah mengerahkan tim investigasi dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Todd Inman, anggota NTSB, mengungkapkan bahwa rekaman CCTV bandara menunjukkan mesin kiri pesawat terlepas dari sayap saat lepas landas. Perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit (kotak hitam) telah ditemukan dan akan dianalisis lebih lanjut di Washington.

Kecelakaan ini menjadi yang paling mematikan dalam sejarah UPS, perusahaan yang memiliki pusat utama (Worldport) di Louisville. Sebagai bentuk penghormatan dan untuk proses investigasi, UPS telah menghentikan sementara operasi penyortiran paket di fasilitasnya. Internationalmedia.co.id terus memantau perkembangan terkini dari tragedi ini.

Share.
Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

Related Posts

Leave A Reply