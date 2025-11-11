Headline: Dunia Terkejut! Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?

Internationalmedia.co.id – Media internasional menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Pemberitaan media asing, seperti dilansir dari berbagai sumber pada Senin (10/11/2025), mayoritas terfokus pada kontroversi gelar pahlawan untuk Soeharto. Selain itu, sejumlah peristiwa internasional lainnya juga menarik perhatian.

Berikut rangkuman berita internasional terpopuler hari ini:

Tragedi Mencekam di Penjara Ekuador, Puluhan Narapidana Tewas

Kerusuhan mengerikan mengguncang sebuah penjara di Ekuador, menewaskan sedikitnya 31 orang. Otoritas setempat mengungkapkan bahwa 27 narapidana ditemukan tewas akibat sesak napas, diduga kuat akibat saling mencekik. Insiden tragis ini terjadi di penjara Machala, Provinsi El Oro. Pihak berwenang masih menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap fakta lengkap di balik kerusuhan tersebut.

Thailand Geram, Perjanjian Damai dengan Kamboja Ditangguhkan!

Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara implementasi perjanjian damai dengan Kamboja. Keputusan ini diambil setelah ledakan ranjau darat melukai dua tentara Thailand di dekat perbatasan kedua negara. Perjanjian yang sebelumnya disaksikan oleh mantan Presiden AS Donald Trump, bertujuan mengakhiri permusuhan permanen pasca bentrokan perbatasan yang memakan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi.

UEA Tegaskan Sikap, Ogah Gabung Pasukan Stabilisasi Gaza. Ada Apa?

Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menyatakan tidak berencana untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Seorang pejabat senior UEA menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh ketiadaan kerangka kerja yang jelas untuk pasukan tersebut. Penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menyampaikan pernyataan ini dalam forum Debat Strategis Abu Dhabi.

PM Jepang Pangkas Gaji Menteri, Termasuk Dirinya Sendiri! Ini Alasannya

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengumumkan rencana untuk merevisi undang-undang remunerasi pegawai negeri, yang akan berujung pada pemotongan gaji para anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri. Rencana ini disampaikan dalam sidang luar biasa parlemen Jepang. Pemerintah akan segera menggelar rapat menteri untuk mengonfirmasi penangguhan gaji tambahan bagi PM dan para menteri.

Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto Jadi Sorotan Dunia

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat di media internasional. Al Jazeera, media yang berbasis di Qatar, menyoroti hal ini dengan judul "Indonesia makes former president Soeharto posthumous national hero". Pemberian gelar ini memicu beragam reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat internasional.