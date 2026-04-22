Gencatan Senjata Trump Ditolak Mentah Iran

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran secara sepihak. Namun, langkah ini justru menuai respons keras dari Teheran, yang menyatakan pengumuman tersebut sama sekali tidak berarti bagi mereka. Pernyataan tegas ini disampaikan pada Rabu, 22 April 2026, menandai babak baru ketegangan antara kedua negara.

Mahdi Mohammadi, penasihat Ketua Parlemen Iran, menegaskan bahwa "Perpanjangan gencatan senjata Trump tidak memiliki makna apa pun." Ia menyoroti inkonsistensi kebijakan Trump yang tetap melanjutkan blokade pelabuhan Iran, meskipun gencatan senjata telah diperpanjang. Menurut Mohammadi, tindakan AS ini harus ditanggapi dengan aksi militer, bukan melalui jalur perundingan.

"Pihak yang kalah tidak berhak mendikte syarat," ujar Mohammadi dengan tegas. Ia menambahkan bahwa kelanjutan pengepungan terhadap Iran sama saja dengan tindakan pemboman, dan oleh karena itu, memerlukan respons militer yang setimpal. Pandangan ini menggarisbawahi ketidakpercayaan Iran terhadap motif di balik keputusan sepihak AS.

Lebih lanjut, Mohammadi juga menganggap perpanjangan gencatan senjata yang diumumkan Trump sebagai taktik semata. Ia meyakini bahwa AS sedang berupaya mengulur waktu untuk merencanakan serangan mendadak ke wilayah Iran. "Perpanjangan gencatan senjata Trump jelas merupakan taktik untuk mengulur waktu demi serangan mendadak. Kini saatnya bagi Iran untuk mengambil inisiatif," tegasnya, menyerukan tindakan proaktif dari pihak Iran.

Sebelumnya, Presiden Trump memang telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Namun, dalam pernyataannya, ia juga secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan blokade pelabuhan Iran akan tetap dilanjutkan oleh militer AS. "Saya telah mengarahkan militer kami untuk melanjutkan blokade dan, dalam segala hal lainnya, tetap siap dan mampu," kata Trump, seperti dilansir Al Jazeera pada tanggal yang sama.

Gencatan senjata awal antara AS dan Iran dimulai pada 7 April dan seharusnya berakhir pada hari ini, sebelum akhirnya diperpanjang oleh Trump. Menariknya, Trump juga menyebutkan bahwa perpanjangan gencatan senjata kali ini tidak memiliki batas waktu yang spesifik. "Oleh karena itu akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan dengan satu atau lain cara," jelas Trump, menyiratkan bahwa durasi gencatan senjata bergantung pada respons dan negosiasi dari pihak Iran.