Gempa Rusia Picu Peringatan Tsunami, Tapi...

Internationalmedia.co.id melaporkan kabar terbaru mengenai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang lepas pantai Kamchatka, Rusia Timur Jauh, Sabtu (13/9) waktu setempat. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan oleh Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (PTWC), namun kabar baiknya, peringatan tersebut telah dicabut.

Awalnya, PTWC memprediksi gelombang berbahaya setinggi satu meter berpotensi menerjang beberapa wilayah pesisir Rusia. USGS mencatat pusat gempa berada 111 kilometer timur Petropavlovsk-Kamchatsky, pada kedalaman 39,5 kilometer. Namun, berdasarkan evaluasi lebih lanjut, PTWC memastikan tidak ada ancaman tsunami yang signifikan.

Gubernur Kamchatka, Vladimir Solodov, menyatakan bahwa fasilitas penting dan pemukiman telah diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan berarti. Pihak berwenang juga telah siaga penuh. Meskipun demikian, imbauan kewaspadaan tetap disampaikan, terutama bagi warga di area pesisir. Kementerian Darurat Rusia di Sakhalin bahkan memperkirakan gelombang kecil, sekitar 50 cm, mungkin mencapai Pulau Paramushir dan Shumshu di Distrik Sever-Kurilsky.

Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan signifikan yang dilaporkan. Kejadian ini terjadi beberapa bulan setelah gempa dahsyat magnitudo 8,8 mengguncang Semenanjung Kamchatka pada Juli lalu, yang memicu tsunami empat meter dan gelombang aktivitas vulkanik. Gempa kali ini, meskipun besar, beruntung tidak menimbulkan dampak yang sama dahsyatnya.