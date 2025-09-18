Gempa Dahsyat Guncang Rusia!

Internationalmedia.co.id melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah lepas pantai Kamchatka, Rusia pada Jumat (19/9/2025). Getaran dahsyat tersebut memicu peringatan tsunami di kawasan tersebut, meningkatkan kekhawatiran akan potensi kerusakan besar. Informasi dari AFP menyebutkan gempa terjadi beberapa hari setelah wilayah tersebut dilanda gempa kuat lainnya.

Pusat gempa berada 128 kilometer timur Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia, dengan kedalaman dangkal sekitar 10 kilometer. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), kekuatan gempa yang signifikan ini memaksa Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS untuk mengeluarkan peringatan dini. Peringatan tersebut mengindikasikan potensi gelombang tsunami berbahaya yang mengancam garis pantai di sekitar episentrum gempa. Pihak berwenang setempat kini tengah memantau situasi dan melakukan upaya mitigasi untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa dan perkembangan situasi masih terus dikumpulkan.