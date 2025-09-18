Gempa Dahsyat Guncang Kamchatka!

Berita mengejutkan datang dari Semenanjung Kamchatka, Rusia. Internationalmedia.co.id melaporkan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah tersebut Jumat (19/9/2025) pagi waktu setempat. Getarannya terasa hingga ke bangunan-bangunan, bahkan menyebabkan furnitur dan lampu bergetar hebat, seperti terlihat dalam beberapa video yang beredar di media sosial. Bayangkan mobil-mobil yang terparkir ikut bergoyang!

Gempa yang terjadi pada kedalaman 10 kilometer ini berpusat sekitar 128 kilometer timur Petropavlovsk-Kamchatsky, ibu kota wilayah tersebut, menurut USGS. Meskipun cabang layanan geofisika Rusia mencatat magnitudo yang sedikit lebih rendah, yakni 7,4, dampaknya tetap signifikan. Lima gempa susulan dilaporkan terjadi setelahnya.

Akibatnya, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS langsung mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah pesisir terdekat. Gubernur wilayah Kamchatka, Vladimir Solodov, melalui Telegram meminta warganya tetap tenang dan waspada. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan berarti, namun imbauan kewaspadaan tetap penting mengingat peringatan tsunami yang telah dikeluarkan untuk pesisir timur semenanjung.

Kejadian ini kembali menguji ketangguhan masyarakat Kamchatka yang terletak di Cincin Api Pasifik, zona seismik aktif. Ingat peristiwa Juli lalu? Gempa magnitudo 8,8 memicu tsunami yang menghantam desa-desa pesisir. Semoga kali ini ancaman tersebut dapat diatasi dengan baik.