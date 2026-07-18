Gegerkalong Luluh Lantak Bangunan Suci Ambruk

Bencana longsor dahsyat menerjang Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, menyisakan duka mendalam bagi warganya. Empat bangunan penting, termasuk tempat ibadah dan pendidikan, dilaporkan hancur lebur akibat terjangan tanah. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan, insiden yang terjadi pada Senin (13/7) malam tersebut telah menyebabkan kerusakan parah yang tak terhindarkan.

Menurut pantauan internationalmedia.co.id di lokasi, kerusakan paling signifikan menimpa sebuah madrasah yang nyaris seluruh bangunannya ambrol ke jurang di bawahnya. Sementara itu, sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan warga juga tak luput dari amukan longsor, dengan tembok pinggirnya jebol dan membuatnya tidak bisa lagi digunakan untuk beribadah. Dua rumah warga lainnya juga mengalami kerusakan parah di bagian dapur dan kamar mandi. Untuk memastikan keamanan, garis pengaman telah terpasang di sekitar area terdampak.

Menanggapi musibah ini, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, segera meninjau lokasi untuk melihat langsung kondisi dan mencari solusi. Ia memastikan bahwa pemerintah kota tidak akan tinggal diam dan berupaya maksimal untuk membantu para korban. "Sekarang kita coba atasi masyarakat yang di rumah itu. Kita bantu dari Dinas Sosial, terus pembangunan dari DPKP, dibantu juga dari Baznas, dan ada pihak swasta yang Alhamdulillah mau kolaborasi untuk renovasi itu," ujar Erwin, menunjukkan komitmen pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya pemulihan.

Dari pengamatan awal di lapangan, dugaan penyebab utama longsor ini mengarah pada struktur bangunan yang kurang memadai. Empat bangunan tersebut ditopang oleh tiang coran yang dinilai kurang kuat dan tidak proporsional. Parahnya, area di bawahnya dibiarkan kosong, sehingga beban bangunan secara keseluruhan hanya bertumpu pada tiang-tiang penopang yang rapuh, memperparah risiko keruntuhan saat terjadi pergerakan tanah.