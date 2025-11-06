Geger! Gali Kolam Renang, Pria Ini Justru Temukan Emas Batangan Senilai Miliaran Rupiah

Internationalmedia.co.id – Seorang pria di Prancis dibuat terkejut bukan kepalang saat menggali kebunnya untuk membuat kolam renang. Alih-alih menemukan tanah dan bebatuan, ia justru menemukan harta karun berupa emas batangan dan koin kuno senilai fantastis, mencapai US$ 800.000 atau setara miliaran rupiah.

Penemuan tak terduga ini terjadi di wilayah timur Prancis, tepatnya di Neuville-sur-Saone. Pria yang identitasnya dirahasiakan itu langsung melaporkan temuannya kepada pihak berwenang pada bulan Mei lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, otoritas setempat mengizinkan pria tersebut untuk menyimpan emas tersebut, lantaran dipastikan bukan berasal dari situs arkeologi.

Menurut laporan surat kabar lokal, Le Progres, pria tersebut menemukan "lima batang emas dan banyak koin" yang terkubur rapi di dalam kantong-kantong plastik. Penyelidikan polisi lebih lanjut mengungkap bahwa emas tersebut diperoleh secara legal dan telah dilebur sekitar 15 hingga 20 tahun lalu di sebuah kilang terdekat.

Misteri pun menyelimuti asal-usul emas tersebut. Dewan kota setempat menyatakan bahwa pemilik kebun sebelumnya telah meninggal dunia. Bagaimana emas batangan dan koin itu bisa terkubur di sana masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Penemuan ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat dan memicu spekulasi liar tentang sejarah tersembunyi di balik kebun tersebut.