Gedung Putih Geger Mobil Tabrak Barikade Pengemudi Ditahan

Sebuah insiden mengejutkan mengguncang area Gedung Putih Amerika Serikat ketika sebuah mobil menabrak barikade gerbang utama. Pengemudi kendaraan tersebut segera diamankan dan ditahan oleh pihak berwenang, memicu penutupan sementara sejumlah ruas jalan di sekitar kompleks kepresidenan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan setempat.

Menurut laporan yang dihimpun internationalmedia.co.id, insiden tersebut terjadi pada Rabu (11/3/2026) pukul 06.37 waktu setempat. Tim dari Departemen Kepolisian Metropolitan D.C. dan Dinas Rahasia Amerika Serikat segera merespons lokasi kejadian yang terletak di dekat barikade di persimpangan Connecticut Avenue dan H Street Northwest.

Dinas Rahasia AS mengonfirmasi bahwa pengemudi telah berhasil diamankan sesaat setelah kejadian. Ia kini berada dalam penahanan dan sedang menjalani proses interogasi untuk mengungkap motif di balik tindakan tersebut. Beruntungnya, tidak ada laporan mengenai korban luka-luka akibat tabrakan ini, meskipun insiden tersebut cukup menimbulkan kekhawatiran.

Juru Bicara Dinas Rahasia AS, Anthony Guglielmi, dalam keterangannya menyatakan, "Berbagai pintu masuk dan jalan-jalan ditutup sementara karena tim melakukan pekerjaan mereka." Penutupan ini mencakup ruas-ruas jalan di utara Gedung Putih, yang langsung diberi pita polisi sebagai area terlarang.

Sejumlah besar personel keamanan terlihat berjaga ketat di lokasi. Mobil-mobil polisi, petugas Dinas Rahasia, petugas Kepolisian Metropolitan, hingga anggota Garda Nasional dikerahkan untuk memastikan keamanan area dan menginvestigasi lebih lanjut insiden yang terjadi di salah satu lokasi paling sensitif di Amerika Serikat ini.