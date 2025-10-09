Gaza Memanas Trump Turun Tangan Hamas Beri Syarat Mengejutkan

Internationalmedia.co.id Kelompok Hamas secara mengejutkan meminta jaminan dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait komitmen Israel dalam kesepakatan damai di Gaza. Permintaan ini muncul setelah pengumuman tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut, menyusul perundingan intensif yang dimediasi oleh berbagai pihak.

Kesepakatan yang dirumuskan dalam perundingan di Mesir ini mencakup beberapa poin krusial, yaitu penghentian total pertempuran, penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara besar-besaran, serta pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam pernyataan resminya, Hamas mendesak Trump, bersama dengan negara-negara Arab, Islam, dan komunitas internasional, untuk menekan Israel agar sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pemerintah Israel untuk menghindari atau menunda implementasi poin-poin yang telah disetujui bersama.

Hamas juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki atas upaya gigih mereka dalam menjembatani kedua belah pihak. Pujian khusus juga diberikan kepada Trump atas inisiatifnya untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini secara permanen.

Sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama dari perjanjian Gaza. Ia menyatakan kebanggaannya atas tercapainya kesepakatan ini, yang menurutnya akan membuka jalan bagi pembebasan tahanan dan penarikan pasukan Israel ke garis yang telah disepakati, sebagai langkah awal menuju perdamaian yang kuat, abadi, dan berkelanjutan. Internationalmedia.co.id

Trump juga menekankan bahwa semua pihak akan diperlakukan secara adil dalam proses perdamaian ini. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi negara-negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mediator yang telah bekerja keras untuk mencapai peristiwa bersejarah ini.