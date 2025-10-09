Gaza Bergembira: Akhir Konflik Tiba?

Internationalmedia.co.id – Warga Gaza tumpah ruah ke jalan-jalan merayakan kabar kesepakatan damai antara Hamas dan Israel. Pengumuman ini datang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memicu luapan kegembiraan di tengah konflik yang berkepanjangan.

Euforia terlihat jelas dalam video yang beredar luas di media sosial. Warga Palestina, baik pria maupun wanita, menari dan bersorak diiringi musik di depan rumah sakit al-Aqsa, Deir al-Balah. Teriakan "Allahu Akbar" menggema di udara, mencerminkan harapan baru akan perdamaian.

Trump mengklaim bahwa kesepakatan tahap pertama ini akan membebaskan semua sandera dan menarik pasukan Israel dari Gaza ke wilayah yang disepakati. Hamas juga mengkonfirmasi kesepakatan tersebut, menyatakan bahwa ini akan mengakhiri perang, menarik pasukan pendudukan, memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan, dan membuka jalan bagi pertukaran tahanan.

Hamas mendesak Trump untuk memastikan Israel sepenuhnya melaksanakan perjanjian ini, tanpa penundaan atau pengelakan. Negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel di Mesir menjadi kunci tercapainya kesepakatan ini. Apakah ini benar-benar akhir dari konflik yang telah lama menghantui Gaza? Waktu yang akan menjawab.