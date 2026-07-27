Dokter Internship Tewas Misteri Kamar Terkunci Rapat

Internationalmedia.co.id – News – Kabar duka mengguncang dunia medis di Jakarta. Seorang dokter muda yang sedang menjalani program internship, dr. SZM, ditemukan tak bernyawa setelah terjatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Insiden tragis ini terjadi pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 14.10 WIB, dan hingga kini penyebab pasti kematiannya masih menyelimuti misteri.

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, membenarkan insiden nahas ini saat dihubungi awak media pada Senin, 27 Juli 2026. "Benar, identitasnya dokter internship," ujar Kompol Mansur, mengonfirmasi status korban yang tengah meniti karier di dunia kesehatan.

Pihak kepolisian segera merespons laporan yang diterima sekitar pukul 14.10 WIB pada hari kejadian. Tim dari Polsek Pancoran langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh. "Kami mendapatkan informasi tersebut, kemudian kami ke TKP sampai di TKP kurang lebih setengah jam," jelas Kompol Mansur, memaparkan kecepatan penanganan aparat.

Setelah proses olah TKP, jenazah dr. SZM kemudian dievakuasi menuju RS Polri Kramat Jati untuk penanganan lebih lanjut. Tak berselang lama, pada sore harinya, jasad korban langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Makassar untuk dimakamkan.

Namun, di balik kecepatan penanganan dan evakuasi, penyebab pasti kematian dr. SZM masih menjadi teka-teki yang mendalam. Kompol Mansur mengungkapkan satu detail krusial dari penyelidikan awal: kondisi kamar apartemen yang ditempati korban ditemukan dalam keadaan terkunci dari dalam. "Kamarnya dikunci dari dalam. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan," pungkas Kompol Mansur, menggarisbawahi kompleksitas kasus ini yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di baliknya.