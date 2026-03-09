Doha Kembali Bergetar

Internationalmedia.co.id – News – Ibu kota Qatar, Doha, kembali dilanda serangkaian dentuman keras yang menggegerkan warga. Insiden ini terjadi tak lama setelah Republik Islam Iran mengeluarkan pernyataan tegas mengenai niatnya untuk melanjutkan serangan balasan di berbagai titik di kawasan Teluk. Laporan dari koresponden agensi pers AFP dan Al Jazeera, pada Senin (9/3/2026) waktu setempat, mengonfirmasi beberapa ledakan terdengar jelas di penjuru kota.

Doha sendiri bukan kali pertama menjadi sasaran. Sejak Iran melancarkan kampanye pembalasan skala besar di seluruh Teluk, menyusul apa yang mereka sebut sebagai agresi dari Amerika Serikat dan Israel terhadap republik Islam tersebut, kota ini telah berulang kali dihantam oleh gelombang serangan drone dan rudal.

Merespons situasi yang memanas, Pemerintah Qatar telah mengeluarkan peringatan resmi mengenai "peningkatan" ancaman keamanan di wilayahnya. Kementerian Dalam Negeri Qatar secara khusus mendesak seluruh warga untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas di luar ruangan demi keselamatan, mengingat eskalasi ancaman yang semakin nyata. Situasi di Teluk saat ini berada dalam ketegangan tinggi, dengan perkembangan yang terus dipantau ketat oleh Internationalmedia.co.id. Berbagai pihak berharap tidak terjadi eskalasi lebih lanjut yang dapat memperburuk kondisi regional.