Doha Bergejolak Warga Dekat Kedubes AS Diungsikan

Doha, Qatar – Suasana tegang menyelimuti ibu kota Qatar, Doha, menyusul keputusan pemerintah untuk mengevakuasi warga yang bermukim di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat. Langkah drastis ini diambil sebagai tindakan pencegahan demi menjaga keamanan publik, demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengumumkan evakuasi ini melalui pernyataan resmi di platform X, seperti dilansir Aljazeera.

Bukan hanya evakuasi, pemerintah Qatar juga telah menyiapkan akomodasi yang layak bagi para warga yang terdampak. "Akomodasi yang sesuai telah disediakan bagi mereka sebagai bagian dari tindakan pencegahan yang diperlukan," terang Kementerian Dalam Negeri, menegaskan komitmen mereka terhadap keselamatan penduduk.

Tindakan pencegahan ini tidak lepas dari eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Beberapa hari terakhir, sejumlah fasilitas diplomatik dan militer AS menjadi sasaran serangan drone Iran. Kedutaan Besar AS di Arab Saudi dan Kuwait, serta konsulat AS di Dubai, dilaporkan telah menjadi target.

Selain itu, beberapa pangkalan militer AS di Timur Tengah juga tak luput dari serangan. Serangan-serangan Iran ini diklaim sebagai respons balasan atas apa yang mereka sebut sebagai serangan AS dan Israel terhadap fasilitas militer dan kantor diplomatik di sejumlah negara di Timur Tengah, yang memicu ketegangan regional.

