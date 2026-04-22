Damai AS Iran Akankah Terwujud

Internationalmedia.co.id – News – Harapan akan perdamaian abadi antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya masih jauh dari kenyataan. Proses perundingan yang dimediasi Pakistan kini berada di titik genting, dengan ketidakpastian menyelimuti putaran dialog selanjutnya. Waktu terus berjalan, dan nasib gencatan senjata sementara menjadi taruhan dalam ketegangan yang tak kunjung mereda.

Pakistan, yang berperan sebagai mediator, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima respons resmi dari Teheran terkait partisipasi dalam putaran kedua pembicaraan dengan Washington. Menteri Informasi Islamabad, Attaullah Tarar, melalui akun X-nya pada Selasa (21/4/2026), menegaskan bahwa pihaknya masih menantikan konfirmasi delegasi Iran. Keputusan ini krusial, mengingat masa gencatan senjata dua pekan yang disepakati akan segera berakhir dalam hitungan jam. Tarar menyebut, respons Iran akan menjadi penentu kelanjutan proses diplomasi yang sangat rapuh ini.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Namun, pengumuman ini diiringi dengan pernyataan tegas dari Komando Pusat AS (CENTCOM) bahwa pasukannya tetap dalam kondisi siaga penuh. Laksamana Brad Cooper, Komandan CENTCOM, dalam konferensi pers bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menyatakan, "Kami sedang mempersenjatai kembali. Kami sedang memperbarui peralatan, dan kami sedang menyesuaikan taktik, teknik, dan prosedur kami." Pernyataan yang disertai klip video menampilkan pesawat tempur, kapal, dan pasukan AS ini menegaskan kesiapan militer Washington. Trump juga menegaskan bahwa kebijakan blokade pelabuhan Iran akan tetap dilanjutkan oleh militer AS.

Respons Iran terhadap langkah Trump tidak kalah tajam. Penasihat Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, menilai perpanjangan gencatan senjata sepihak itu "tidak berarti apa-apa" bagi Teheran. Mohammadi menuding tindakan AS tersebut sebagai taktik pengulur waktu, semata-mata untuk mempersiapkan serangan lanjutan ke wilayah Iran. "Perpanjangan gencatan senjata Trump jelas merupakan taktik untuk mengulur waktu demi serangan mendadak. Saatnya bagi Iran untuk mengambil inisiatif telah tiba," tegasnya, seperti dilansir CNN.

Ketegangan semakin memuncak dengan peringatan keras dari Komando Operasional Tertinggi Militer Iran, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya. Mereka mengancam pembalasan yang "lebih keras" dan "segera" terhadap setiap agresi baru dari AS dan Israel, menyusul berakhirnya gencatan senjata sementara. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Letnan Kolonel Ebrahim Zolfaghari, menyatakan, "Pasukan kami yang cakap dan kuat telah siaga penuh sejak lama dan siap menyerang." Dia menambahkan, jika terjadi agresi, pasukan Iran akan "segera menyerang target-target yang telah ditentukan sebelumnya dengan kekuatan penuh dan menghadapi agresor Amerika dan rezim Zionis pembunuh anak-anak dengan pelajaran yang lebih keras dari sebelumnya," seperti dilaporkan Press TV pada Rabu (22/4/2026). Peringatan ini disampaikan "mengingat ancaman berulang dari Presiden AS dan para komandan militer agresif dan teroris dari negara tersebut."

Situasi di Timur Tengah kian memanas, dengan masa depan perdamaian AS-Iran yang menggantung di ujung tanduk. Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari kedua belah pihak, di tengah ancaman eskalasi konflik yang nyata.