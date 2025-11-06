Biden Beri Selamat! New York Punya Wali Kota Baru, Sejarah Terukir

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara pribadi menyampaikan ucapan selamat kepada Zohran Mamdani atas terpilihnya sebagai Wali Kota New York. Ucapan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, menandai momen penting dalam sejarah politik kota tersebut.

Kemenangan Mamdani disambut dengan antusias oleh Biden, yang melihatnya sebagai cerminan harapan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga. "Di Virginia, New Jersey, New York City, California, dan komunitas-komunitas di seluruh negeri, para pemilih memilih harapan, keadilan, dan masa depan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama," ujar Biden seperti dikutip dari CNN. Ia menambahkan, "Demokrasi kita berhasil ketika kita mewujudkannya, dan tadi malam, rakyat Amerika sekali lagi membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya."

Mamdani, yang unggul dalam perhitungan cepat, mencetak sejarah sebagai Wali Kota Muslim pertama di New York. Dalam pidato kemenangannya, ia mendeklarasikan "era baru" perubahan politik, dan mendedikasikan kemenangannya untuk kelas pekerja. Ia berjanji untuk menjadikan New York sebagai kota yang menyambut dan merayakan keberagaman.

"Mulai sekarang, semoga satu-satunya penyesalan kita adalah hari ini datangnya begitu lama," kata Mamdani. Ia mengutip Eugene Debs, "Saya dapat melihat fajar untuk hari yang lebih baik bagi umat manusia," seraya menegaskan bahwa masa depan ada di tangan rakyat.

Mamdani juga menekankan komitmennya untuk membela semua warga, tanpa memandang latar belakang mereka. "Di sini kita yakin untuk membela orang-orang yang kita sayangi, baik Anda seorang imigran, anggota komunitas trans, salah satu dari banyak wanita kulit hitam yang dipecat Donald Trump dari pekerjaan federal, seorang single mom yang masih menunggu harga bahan makanan turun, atau siapa pun yang terdesak, perjuangan Anda adalah perjuangan kita juga," tegasnya seperti dilansir Internationalmedia.co.id.