Beruang Mengamuk di Jepang, Supermarket Jadi Sasaran

Internationalmedia.co.id – Serangan beruang kembali menghantui Jepang, kali ini seekor beruang dewasa membuat panik pengunjung sebuah supermarket di wilayah Jepang bagian tengah. Insiden ini menambah daftar panjang serangan beruang yang semakin meresahkan warga Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang pria ditemukan tewas di area pegunungan Iwate, Jepang utara, pada Rabu (8/10), diduga kuat akibat serangan beruang. Sementara itu, malam sebelumnya, seekor beruang setinggi 1,4 meter menerobos masuk ke sebuah supermarket di kota Nunmata, Prefektur Gunma, dekat Tokyo.

Menurut laporan polisi dan petugas pemadam kebakaran setempat, beruang tersebut menyerang dua pria berusia 70-an dan 60-an tahun, menyebabkan luka-luka. Hiroshi Horikawa, pejabat dari jaringan supermarket tersebut, mengungkapkan bahwa supermarket itu berlokasi dekat area pegunungan, namun baru kali ini didatangi beruang liar.

"Beruang itu masuk melalui pintu masuk utama dan berada di dalam selama sekitar empat menit," ujar Horikawa. "Beruang itu hampir memanjat etalase ikan dan merusak kaca. Di bagian buah-buahan, beruang itu menjatuhkan tumpukan alpukat dan menginjak-injaknya," tambahnya.

Manajer supermarket mengatakan kepada media lokal bahwa sekitar 30 hingga 40 pelanggan berada di dalam saat kejadian. Beruang itu tampak gelisah saat berusaha mencari jalan keluar.

Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mencatat, antara April hingga September tahun ini, 108 orang di berbagai wilayah Jepang terluka akibat serangan beruang, dengan lima kasus berujung kematian.

Insiden lainnya terjadi pada hari yang sama, seorang petani di Iwate dicakar dan digigit beruang di dekat rumahnya. Beberapa hari sebelumnya, seorang turis Spanyol juga diserang beruang di halte bus di desa Shirakawa-go, Jepang tengah. Peningkatan aktivitas beruang di area permukiman diduga disebabkan oleh penurunan populasi manusia dan perubahan iklim.