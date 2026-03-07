Bandara Dubai Lumpuh Total Usai Insiden Udara

Operasional Bandara Internasional Dubai (DXB), gerbang udara tersibuk di dunia untuk lalu lintas internasional, sempat terhenti total akhir pekan lalu. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penghentian ini dipicu oleh insiden pencegatan drone di wilayah udara sekitar bandara, yang diklaim berasal dari Iran.

Kantor Media Dubai, melalui unggahan resminya, mengonfirmasi penghentian sementara operasional tersebut demi menjamin keselamatan ribuan penumpang, staf bandara, dan awak maskapai. Keputusan ini diambil menyusul laporan pencegatan udara terhadap sebuah drone di dekat area bandara. Seorang saksi mata yang diwawancarai AFP menggambarkan mendengar ledakan keras yang disusul kepulan asap membumbung tinggi di langit.

Sebelum insiden, situs pelacakan penerbangan global Flightradar24 sempat memperlihatkan sejumlah pesawat berputar-putar di atas langit Dubai, mengindikasikan penundaan atau pengalihan rute. Maskapai penerbangan terbesar di Timur Tengah, Emirates, juga segera mengeluarkan pengumuman penangguhan seluruh penerbangan dari dan menuju Dubai hingga pemberitahuan lebih lanjut, mengimbau publik untuk tidak mendatangi bandara.

Pemerintah Dubai, dalam klarifikasinya, menyebut insiden tersebut sebagai "kejadian kecil" yang diakibatkan oleh jatuhnya puing-puing setelah pencegatan, dan menegaskan tidak ada korban luka. Mereka juga secara tegas membantah berbagai informasi yang simpang siur di media sosial terkait insiden di DXB. Sementara itu, Kementerian Pertahanan UEA mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara mereka tengah merespons ancaman rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran, meski tidak merinci target spesifik serangan tersebut.

Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di kawasan tersebut. Sebelumnya, bandara Dubai juga pernah menjadi sasaran, di mana empat karyawan terluka dan sebuah terminal mengalami kerusakan saat konflik Timur Tengah memanas menyusul serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran. Operator Dubai Airports kala itu menyatakan insiden tersebut berhasil ditangani dengan cepat. Serangan drone dari Iran juga dilaporkan pernah menargetkan Bandara Abu Dhabi, kawasan Palm Jumeirah yang mewah, serta hotel ikonik Burj Al Arab. Bahkan, puing-puing drone sempat memicu kebakaran di konsulat AS di Dubai beberapa waktu lalu.

(Internationalmedia.co.id/berbagai sumber)