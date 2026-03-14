Baghdad Bergetar Kedutaan AS Diserang Misteri

Internationalmedia.co.id – News – Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, ibu kota Irak, kembali menjadi sasaran serangan. Sebuah drone dilaporkan menghantam kompleks diplomatik tersebut pada Sabtu (14/3) waktu setempat, memicu serangkaian ledakan yang mengguncang kota. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan regional yang memanas, menjadikan Irak medan pertempuran proksi antara kekuatan besar.

Jurnalis dari AFP melaporkan melihat kepulan asap hitam membubung di atas kompleks misi diplomatik AS tak lama setelah rentetan suara ledakan terdengar pada Sabtu pagi. Dua pejabat keamanan Irak, yang meminta anonimitas karena sensitivitas informasi, membenarkan bahwa Kedutaan Besar AS terkena serangan. Meskipun penyebab pasti masih diselidiki, satu sumber menyebutkan serangan drone, sementara sumber lain mengindikasikan proyektil, kemungkinan roket, jatuh di dekat pangkalan udara yang terletak tidak jauh dari kedutaan. "Sebuah drone menghantam kedutaan," ungkap salah satu pejabat keamanan Irak yang dikutip AFP.

Peristiwa ini menandai kali kedua Kedutaan Besar AS di Baghdad menjadi target sejak konflik di Timur Tengah memanas akhir Februari lalu. Irak sendiri telah lama menjadi arena perseteruan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran, yang kini semakin terseret ke dalam konflik yang lebih luas pasca serangan gabungan AS dan Israel terhadap Teheran pada 28 Februari.

Sejumlah kelompok bersenjata yang didukung Iran, yang tergabung dalam "Perlawanan Islam di Irak" dan ditetapkan AS sebagai "organisasi teroris", sebelumnya telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone dan roket terhadap pangkalan-pangkalan AS di wilayah Irak. Serangan terbaru ini muncul tak lama setelah dua anggota Kataeb Hizbullah, kelompok pro-Iran, tewas dalam serangan di Baghdad, yang dituduhkan kepada AS dan Israel.

Hingga berita ini diturunkan oleh internationalmedia.co.id, belum ada pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS terkait insiden tersebut. Serangan ini semakin memperkeruh situasi keamanan di Irak, menegaskan bahwa negara tersebut tetap menjadi titik panas dalam dinamika geopolitik kawasan yang terus bergejolak.