Asap Hitam Pekat Lumpuhkan Bandara Bangladesh, Penerbangan Ditunda!

Internationalmedia.co.id – Kebakaran hebat melanda terminal kargo di bandara internasional utama Bangladesh, Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, pada Sabtu (18/10/2025). Akibatnya, seluruh penerbangan dari dan menuju bandara tersebut terpaksa ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan.

Menurut laporan AFP, kobaran api yang meluas menyebabkan kepulan asap hitam tebal membubung tinggi dan menutupi sebagian landasan pacu. Meskipun terminal utama bandara tidak terkena dampak langsung, asap pekat tersebut mengganggu operasional penerbangan secara signifikan.

Juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran, Talha bin Zasim, mengungkapkan bahwa 37 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Upaya pemadaman juga melibatkan bantuan dari pasukan keamanan setempat.

Surat kabar The Daily Star, mengutip keterangan dari pejabat bandara, melaporkan bahwa sejumlah penerbangan dialihkan ke bandara-bandara alternatif di sekitar Dhaka. Otoritas bandara sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini.

Meskipun demikian, diperkirakan bandara akan kembali beroperasi dalam beberapa jam setelah api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Moinul Ahsan, seorang pejabat senior di direktorat kesehatan, menyatakan bahwa setidaknya empat orang mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Informasi lebih lanjut akan segera diperbarui melalui internationalmedia.co.id setelah ada perkembangan terbaru.