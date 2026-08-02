Api Mengamuk di Kapal Mutiara Sentosa

Kapal Motor (KM) Mutiara Sentosa 2 yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar dilalap si jago merah di perairan Sumenep. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kepulan asap tebal membubung tinggi dari salah satu bagian kapal, memicu kepanikan di antara para penumpang yang segera berkerumun di geladak sambil mengenakan jaket pelampung.

Video-video yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan menunjukkan dengan jelas asap hitam pekat yang mengepul dari lambung kapal, menyebar ke seluruh bagian. Perekam video tampak berjalan di sisi dek, memperlihatkan suasana tegang di mana para penumpang sudah siap dengan jaket penyelamat berwarna oranye. Mereka terlihat berkumpul di dek bagian depan kapal, beberapa bahkan di bagian atas, menunggu arahan lebih lanjut.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, membenarkan insiden kebakaran kapal penumpang tersebut. Dikutip dari internationalmedia.co.id, Azwar menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung pagi hari, Minggu (2/8/2026), melibatkan kapal tujuan Surabaya-Makassar. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima rincian lengkap mengenai penyebab maupun dampak pasti dari kejadian nahas tersebut. "Cuma belum ada laporan detailnya dari pihak terkait sampai saat ini, yang pasti kapal penumpang dan membawa penumpang," pungkas Azwar.

Posisi kapal yang terbakar dilaporkan berada di perairan Sumenep, berdasarkan informasi dari salah satu pendengar Radio Suara Surabaya yang memiliki rekan di kapal tersebut. KM Mutiara Sentosa II sendiri merupakan kapal jenis Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yang dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal berukuran panjang 160 meter dan lebar 25 meter ini melayani rute utama Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak) menuju Makassar (Pelabuhan Soekarno-Hatta) dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 jam. Informasi lebih lanjut mengenai insiden ini masih terus dihimpun.