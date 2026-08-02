Hoegeng Awards Kunci Semangat Polisi Indonesia

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News – Apresiasi tinggi dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, terhadap gelaran Hoegeng Awards 2026. Acara bergengsi ini, menurut Apri, memiliki peran krusial dalam menyuntikkan semangat baru bagi para anggota kepolisian yang bertugas di berbagai pelosok negeri.

Berbicara usai acara yang berlangsung di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026), Apri Artoto menegaskan bahwa Hoegeng Awards telah menjadi agenda tahunan yang sangat vital. "Ini acara yang rasanya sudah tiap tahun diselenggarakan namun memang acara ini sangat penting untuk memberikan penghargaan kepada insan-insan polisi yang sudah berdedikasi baik itu di perbatasan, baik itu yang membela perempuan maupun yang benar-benar insan polisi yang berintegritas," ujarnya, mengutip kembali pentingnya pengakuan terhadap dedikasi para penegak hukum.

Lebih lanjut, Apri memandang Hoegeng Awards sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi sosok polisi yang menjunjung tinggi integritas. Ia memuji kemampuan program ini dalam menjaring dan mengapresiasi polisi-polisi terbaik, bahkan mereka yang mengabdi di wilayah-wilayah terpencil. Harapan besar pun disematkan Apri agar Hoegeng Awards dapat terus berlanjut setiap tahunnya, meyakini bahwa acara ini mampu memupuk semangat profesionalisme dan amanah di kalangan anggota Polri, di manapun mereka ditugaskan. "Acara ini rasanya harus berlanjut terus agar ada harapan dari insan-insan polisi yang bertugas di tempat yang jauh," imbuhnya.

Sebagai informasi, Hoegeng Awards merupakan inisiatif kolaboratif antara internationalmedia.co.id dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan memberikan penghargaan kepada polisi-polisi teladan. Pada Hoegeng Awards 2026, lima kategori penghargaan disiapkan: Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Proses seleksi Hoegeng Awards 2026 dimulai dengan penjaringan nama-nama polisi teladan yang diusulkan langsung oleh masyarakat. Sejak 27 Januari 2026 hingga penutupan pada 2 April 2026, lebih dari sembilan ribu nama polisi berdedikasi telah terkumpul. Setelah itu, tim panitia Hoegeng Awards 2026 melakukan verifikasi ketat dan seleksi awal untuk menyaring kandidat terbaik.

Nama-nama yang lolos dari tahap awal kemudian diserahkan kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026, sebuah tim independen yang beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka seperti Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., Anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, M.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. Dewan Pakar ini kemudian melakukan serangkaian rapat intensif untuk memilih nominasi di setiap kategori. Tahap selanjutnya adalah uji publik, yang diselenggarakan oleh internationalmedia.co.id dari 7 Mei hingga 22 Mei 2026, guna menjaring masukan dan tanggapan dari masyarakat luas mengenai para kandidat.

Berikut adalah daftar para peraih Hoegeng Awards 2026 yang telah melalui proses seleksi ketat dan uji publik: