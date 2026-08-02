Kepanikan di Laut Penumpang Terjun Demi Selamat

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengerikan mengguncang perairan utara Pulau Sapudi, Sumenep, ketika KMP Mutiara Santosa 2 dilalap api pada Minggu pagi. Ratusan penumpang di atas kapal rute Surabaya-Makassar tersebut dilanda kepanikan luar biasa, mendorong sebagian dari mereka untuk mengambil keputusan drastis: melompat ke laut lepas demi menyelamatkan diri dari kobaran api yang kian membesar.

Situasi di atas kapal digambarkan sangat mencekam. Para penumpang, yang diperkirakan berjumlah sekitar 250 orang termasuk awak kapal, sempat terdesak di area luar dek, terkepung oleh asap tebal dan jilatan api. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengungkapkan kepada internationalmedia.co.id bahwa berdasarkan laporan dari Kapal Meratus Project 3 yang berada di dekat lokasi, KMP Mutiara Santosa 2 terbakar hebat sekitar 19 mil laut di utara Pulau Buruan Sapudi. Kondisi kapal dilaporkan hampir hangus sepenuhnya, dengan penumpang berkumpul di anjungan dan haluan.

Desakan api dan asap yang semakin intens membuat pilihan bagi sebagian penumpang semakin sempit. Mereka memutuskan untuk terjun ke lautan lepas, sebuah langkah putus asa demi menghindari kobaran api. Beruntung, upaya penyelamatan segera dilakukan. Nanang Sigit menambahkan, sejumlah penumpang yang melompat berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal yang sigap merapat, termasuk TB Hasnur 26 dan Kapal British Mentor. Total, ada empat kapal yang bahu-membahu dalam operasi penyelamatan dramatis ini.

Operasi penyelamatan masih berlangsung intensif, dengan fokus utama pada evakuasi seluruh penumpang, baik yang masih bertahan di bagian anjungan kapal maupun mereka yang mengapung di perairan. Insiden kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 ini pertama kali dilaporkan terjadi antara pukul 06.00 hingga 07.00 WIB. Kapal feri yang melayani rute vital Surabaya-Makassar ini membawa sekitar 250 jiwa, termasuk penumpang dan awak kapal, yang kini semuanya berjuang untuk keselamatan.

Kengerian peristiwa ini juga terekam dalam sebuah video berdurasi 35 detik yang sempat viral di media sosial. Rekaman tersebut jelas memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membubung tinggi dari salah satu bagian lambung kapal, menyebar dengan cepat dan menyelimuti sebagian besar badan KMP Mutiara Santosa 2, menambah dramatisasi situasi yang sudah genting.