Mahasiswa Bikin Kejutan di CFD Bundaran HI

Internationalmedia.co.id – News – Minggu, 2 Agustus 2026, suasana Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, menjadi saksi bisu sebuah inisiatif luar biasa. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Muda Transparansi (MMT) turun ke jalan tidak hanya untuk membersihkan area publik, tetapi juga menyuarakan ajakan penting kepada warga Jakarta: pilah sampah dari rumah.

Tim internationalmedia.co.id yang memantau langsung di lokasi melihat para anggota MMT beraksi dengan sigap. Berbekal tempat sampah berukuran besar, mereka menyusuri setiap sudut CFD, memunguti sampah yang tercecer, dan tak segan menyodorkan kantong sampah kepada pengunjung yang hendak membuang limbah. Sebuah spanduk besar turut mereka bentangkan, membawa pesan inspiratif: "Jakarta bersih bukan mimpi, tapi komitmen dan aksi nyata bersama".

Pesan lain yang tak kalah menggugah tertera jelas: "Sampah bukan sekadar masalah, tapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri sendiri, untuk Jakarta yang kita banggakan." Abid Fadhillah, Ketua Umum MMT, menjelaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar membersihkan, melainkan sebuah misi edukasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Abid menyoroti urgensi aksi ini, terutama mengingat kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang disebutnya sudah ‘overload’. Ia juga menggarisbawahi langkah proaktif pemerintah provinsi, seperti Instruksi Gubernur Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Gubernur Pramono Anung, yang secara khusus mengatur Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. "Pemerintah telah menyiapkan berbagai opsi, mulai dari daur ulang hingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah," tambah Abid, merujuk pada upaya komprehensif yang sedang berjalan.

Melalui aksi ini, Abid Fadhillah dan seluruh anggota MMT berharap besar agar kesadaran kolektif masyarakat Jakarta terhadap pemilahan sampah dapat tumbuh dan menjadi kebiasaan. Menurutnya, partisipasi aktif dari setiap individu dalam memilah sampah dari hulu akan sangat mempermudah proses pengelolaan sampah secara keseluruhan, demi terwujudnya Jakarta yang bersih dan berkelanjutan.