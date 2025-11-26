Api Maut di Hongkong: Belasan Nyawa Melayang dalam Kebakaran Apartemen!

Internationalmedia.co.id – Tragedi kebakaran melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court di Tai Po, Hongkong, dan merenggut nyawa belasan orang. Jumlah korban tewas terus bertambah, kini mencapai 13 jiwa, sementara belasan lainnya mengalami luka-luka.

Dilansir dari BBC, Rabu (26/11/2025), otoritas Hongkong mengumumkan bahwa sembilan orang ditemukan tewas di lokasi kejadian. Enam korban luka serius lainnya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Petugas Departemen Pemadam Kebakaran, Chou Wing-yin, mengungkapkan bahwa sebanyak 767 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Asap tebal bahkan tercium hingga Stasiun Kereta Tai Po, yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kebakaran.

Warga sekitar tampak cemas menyaksikan kobaran api melalap gedung-gedung apartemen. Mobil pemadam kebakaran memadati jalanan, berupaya menjangkau titik-titik api.

Kebakaran dahsyat ini melanda sejumlah blok apartemen di kompleks permukiman tersebut pada Rabu siang waktu setempat. Menurut laporan AFP, api melahap perancah bambu yang terpasang di setidaknya tiga blok apartemen sebelum merambat ke bagian lain bangunan. Selain korban jiwa, sejumlah orang juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat peristiwa tragis ini.