Ancaman Trump Terhadap Iran Selat Hormuz Membara

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ultimatum tegas kepada Iran terkait Selat Hormuz. Internationalmedia.co.id – News melaporkan pada Minggu (22/3/2026), Trump memberi Teheran waktu 48 jam untuk membuka jalur pelayaran vital tersebut, atau menghadapi konsekuensi pemadaman total jaringan listriknya. Iran, melalui perwakilannya di badan maritim PBB, merespons dengan pernyataan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi semua, kecuali bagi ‘musuh’.

Situasi ini mencuat setelah Iran secara efektif memblokir selat sempit tersebut, sebuah langkah yang memicu lonjakan harga bahan bakar global. Jalur perairan ini merupakan arteri vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia, serta gas alam cair. Penutupan ini, yang terjadi sebagai pembalasan atas ‘perang’ yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari, telah memaksa negara-negara yang bergantung pada rute ini untuk mencari alternatif dan memanfaatkan cadangan strategis. Terhambatnya pasokan dari Teluk Persia ini berpotensi memicu inflasi meluas di seluruh dunia.

Ali Mousavi, perwakilan Iran untuk Organisasi Maritim Internasional (IMO), menegaskan sikap negaranya. Menurut kantor berita semi-resmi Mehr, Mousavi menyatakan, "Selat Hormuz terbuka untuk semua orang kecuali ‘musuh’," sembari menambahkan bahwa "keselamatan kapal dan awaknya membutuhkan koordinasi dengan otoritas Iran." Mousavi juga menekankan kesiapan Teheran untuk berkoordinasi dengan IMO dan negara-negara lain demi meningkatkan keselamatan maritim. Meskipun diplomasi tetap menjadi prioritas, ia menegaskan bahwa "penghentian agresi sepenuhnya dan saling percaya serta jaminan lebih penting."

Ancaman terbaru dari Presiden Trump ini disampaikan melalui platform Truth Social miliknya, sebagaimana dilaporkan oleh AFP. Dalam pesannya, Trump secara eksplisit menyatakan, "Jika Iran tidak SEPENUHNYA MEMBUKA, TANPA ANCAMAN, Selat Hormuz, dalam waktu 48 JAM dari saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, DIMULAI DENGAN YANG TERBESAR TERLEBIH DAHULU!" Ultimatum ini menggarisbawahi eskalasi serius dalam ketegangan antara kedua negara, dengan dampak global yang tak terhindarkan.