Akhir Tragis Mantan Presiden Brasil: Jeruji Besi Menanti Bolsonaro!

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Mahkamah Agung Brasil telah memerintahkan dirinya untuk memulai masa hukuman 27 tahun penjara atas keterlibatannya dalam upaya kudeta yang gagal. Penolakan terhadap semua upaya bandingnya menjadi pukulan telak bagi Bolsonaro, mengakhiri karir politiknya dengan mendekam di balik jeruji besi.

Bolsonaro, yang memimpin Brasil dari tahun 2019 hingga 2022, kini menghuni sebuah ruangan kecil di markas besar kepolisian. Meski demikian, fasilitas seperti televisi, kulkas mini, dan AC disediakan untuknya selama menjalani masa hukuman.

Vonis bersalah dijatuhkan pada September lalu, terkait dengan rencana menggagalkan pelantikan Luiz Inacio Lula da Silva sebagai Presiden Brasil setelah pemilu 2022. Rencana tersebut bahkan mencakup upaya pembunuhan terhadap Lula, seorang tokoh veteran sayap kiri.

Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa rencana tersebut gagal karena kurangnya dukungan dari petinggi militer. Bolsonaro sendiri bersikeras membantah tuduhan tersebut dan mengklaim dirinya sebagai korban persekusi politik.

Awal bulan ini, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan Bolsonaro, menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat final. Selain itu, Mahkamah Agung juga memerintahkan pengadilan militer untuk memutuskan apakah Bolsonaro harus dicopot dari pangkat kapten militernya.

Sebelumnya, Bolsonaro sempat menjalani tahanan rumah hingga dipindahkan ke markas kepolisian di Brasilia karena merusak monitor pergelangan kaki yang dipakainya. Ia berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan karena "rasa ingin tahu".

Hakim Alexandre de Moraes bahkan mencurigai Bolsonaro berencana melarikan diri, merujuk pada lokasi Kedutaan Besar AS yang dekat dengan rumahnya dan hubungan dekatnya dengan mantan Presiden Donald Trump. Bolsonaro membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa tindakannya dipicu oleh "paranoia" akibat obat-obatan yang dikonsumsinya.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bolsonaro akan tetap ditahan di ruang petugas di Brasilia. Selain Bolsonaro, lima terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, termasuk jenderal militer dan mantan menteri, juga mulai menjalani masa hukuman penjara mereka yang bervariasi.

Mantan kepala intelijen era Bolsonaro, Alexandre Ramagem, yang divonis 16 tahun penjara, bahkan dinyatakan buron setelah melarikan diri ke AS, menurut laporan Internationalmedia.co.id.