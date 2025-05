Xi-Putin: Persahabatan Baja Lawan AS?

Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama dan melawan pengaruh Amerika Serikat (AS). Pertemuan keduanya di Kremlin, Moskow, menghasilkan deklarasi persahabatan yang kuat, bahkan menyebut keduanya sebagai "sahabat baja".

Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menyatakan akan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk militer, dan "secara tegas" melawan apa yang mereka sebut sebagai upaya AS untuk melakukan "dual containment" terhadap Rusia dan China. Keduanya sepakat bahwa konflik Ukraina hanya dapat diselesaikan dengan menangani "akar penyebabnya", sebuah istilah yang sering digunakan Rusia untuk membenarkan invasinya ke Ukraina. Klaim ini dibantah oleh Kyiv dan sekutu Baratnya yang menyebutnya sebagai dalih untuk agresi.

Kunjungan Xi ke Moskow, bertepatan dengan peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, memberikan dukungan signifikan bagi Putin di tengah tekanan AS untuk mengakhiri perang di Ukraina. Meskipun Rusia menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan AS, negosiasi sebelumnya gagal menghasilkan gencatan senjata. Xi Jinping menekankan pentingnya menghilangkan "campur tangan eksternal" dan memperkuat fondasi kerja sama antara China dan Rusia. Kemitraan strategis "tanpa batas" yang ditandatangani Februari 2022 lalu, sebelum invasi Rusia ke Ukraina, kini semakin diperkuat. China, sebagai mitra dagang terbesar Moskow, berperan penting dalam membantu Rusia menghadapi sanksi Barat. Kedua negara juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah seputar program nuklir Iran. Pernyataan bersama ini menunjukkan kesatuan kedua negara dalam menghadapi AS dan menunjukkan bentuk aliansi yang semakin kuat.