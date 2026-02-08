Wisata Berujung Duka di Negeri Singa

Sebuah insiden tragis menyelimuti liburan keluarga asal Indonesia di Singapura. Seorang bocah perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia enam tahun dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal ditabrak mobil bersama ibunya di kawasan Chinatown. Informasi ini diungkapkan oleh Malaymail, mengutip laporan The Straits Times, dan disiarkan ulang oleh Internationalmedia.co.id – News pada Minggu, 8 Februari 2026.

Kecelakaan memilukan tersebut terjadi di area parkir yang berdekatan dengan Kuil Relik Gigi Buddha, South Bridge Road, pada Kamis, 6 Februari lalu, sekitar pukul 11.50 pagi waktu setempat. Menurut keterangan yang beredar, insiden terjadi saat pengemudi mobil berbelok keluar dari tempat parkir, secara tak terduga menabrak ibu dan anak yang sedang berada di lokasi.

Pihak kepolisian setempat mengonfirmasi bahwa ibu berusia 31 tahun dan putrinya yang malang itu awalnya dalam kondisi sadar saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Singapura. Namun, takdir berkata lain. Gadis kecil itu kemudian menghembuskan napas terakhirnya akibat luka-luka serius yang dideritanya. Keduanya diketahui merupakan turis asal Indonesia yang tengah menikmati waktu liburan di Negeri Singa.

Saat ini, seorang pengemudi wanita berusia 38 tahun tengah dimintai keterangan dan membantu penyelidikan atas kecelakaan yang merenggut nyawa tersebut. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap kronologi pasti dan tanggung jawab dalam insiden tragis ini.

Foto-foto pasca-kejadian yang sempat diunggah ke halaman Facebook SG Road Vigilante menunjukkan seorang pria tengah menggendong gadis kecil itu di pinggir jalan, menambah pilu suasana di lokasi kejadian. Insiden ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya kewaspadaan bagi pejalan kaki dan pengemudi, terutama di area publik yang ramai.