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Jumat, Juli 10

TPU Pondok Kelapa Dilalap Api Diduga Akibat Hal Sepele

GunawatiBy Tidak ada komentar1 Min Read
TPU Pondok Kelapa Dilalap Api Diduga Akibat Hal Sepele

Internationalmedia.co.id – News melaporkan sebuah insiden kebakaran yang mengejutkan warga Jakarta Timur. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa di Duren Sawit dilalap si jago merah pada Kamis malam, 9 Juli 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Kobaran api yang cukup besar membuat delapan unit mobil pemadam kebakaran beserta personel gabungan segera dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api.

Informasi awal mengenai kebakaran ini pertama kali tersebar melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga mengonfirmasi bahwa laporan diterima dari masyarakat sekitar yang menyaksikan kobaran api. Dugaan kuat mengarah pada sumber api yang berawal dari tumpukan sampah yang dibakar dan ditinggalkan tanpa pengawasan, hingga kemudian api menyebar tak terkendali ke area pemakaman.

TPU Pondok Kelapa Dilalap Api Diduga Akibat Hal Sepele
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, bersama personel kepolisian, bergerak cepat menangani situasi. Hingga berita ini ditulis oleh internationalmedia.co.id, api dilaporkan sudah dalam penanganan intensif dan upaya pendinginan terus dilakukan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menyala kembali. Insiden ini menjadi pengingat penting akan bahaya pembakaran sampah sembarangan, terutama di area yang rentan terbakar seperti pemakaman dengan banyak material kering.

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Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

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