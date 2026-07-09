Kapolres Tangerang Ungkap Kunci Utama Keamanan Wilayah

Dalam sebuah pertemuan penting, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menegaskan kembali peran krusial Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penekanan utama diberikan pada penguatan sinergi dengan masyarakat sebagai fondasi utama stabilitas wilayah.

Arahan strategis ini disampaikan Jauhari di hadapan seluruh Perwira Binmas, Kanit/Panit Binmas, dan Bhabinkamtibmas jajaran di Aula Polres Metro Tangerang Kota pada Kamis, 9 Juli 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam melayani dan melindungi masyarakat secara lebih efektif.

Jauhari secara khusus mengingatkan agar Bhabinkamtibmas tidak melupakan tugas pokok mereka. "Saya tahu persis kendala yang dihadapi rekan-rekan Bhabinkamtibmas," ujarnya. "Namun, meskipun banyak program pimpinan yang harus dijalankan, jangan pernah melupakan tugas pokok seperti door to door system (DDS), problem solving, dan laporan intelijen. Itulah kekuatan utama Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat." Ia menekankan bahwa prioritas pada tugas-tugas dasar ini akan memperkuat kehadiran Polri di tengah komunitas.

Lebih lanjut, Kapolres menekankan pentingnya kepekaan terhadap potensi kerawanan di wilayah binaan. Mulai dari fenomena judi online (judol), kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga berbagai persoalan sosial lainnya, setiap anggota wajib mengetahui perkembangan situasi dan segera melaporkannya secara berjenjang. "Setiap ada kejadian di wilayah, Bhabinkamtibmas harus tahu," tegas Jauhari. "Jangan sampai saya mengetahui suatu kejadian justru dari instansi lain atau dari pimpinan di atas. Bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan laporkan setiap perkembangan secara cepat."

Selain aspek pelaksanaan tugas, integritas personel menjadi sorotan utama. Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga nama baik institusi Polri dan menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng citra korps. "Pimpinan sudah bekerja keras membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai program seperti Jaga Jakarta On The Spot dan Jumat Curhat," jelasnya. "Jangan sampai ada anggota yang melakukan pelanggaran hingga menurunkan marwah institusi Polri. Tetap semangat, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme."

Kegiatan penting ini turut dihadiri oleh Kasat Binmas AKBP Rachmad Hariyanto, jajaran pejabat utama Polres Metro Tangerang Kota, serta seluruh Perwira Binmas, Kanit/Panit Binmas, dan Bhabinkamtibmas. Diharapkan, pertemuan ini menjadi momentum penguatan komitmen Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan deteksi dini, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.