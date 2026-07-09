Transmigrasi Indonesia Kini Jadi Rebutan Investor Global

Internationalmedia.co.id – News – Wajah kawasan transmigrasi di Indonesia kini tak lagi sama. Jika dulu identik dengan sektor pertanian, kini area-area tersebut bertransformasi menjadi magnet baru bagi investor global. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan, potensi investasi yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari pusat data canggih hingga industri galangan kapal, bahkan potensi sumber daya alam yang melimpah.

Iftitah menjelaskan, setiap kawasan transmigrasi memiliki karakteristik unik dan keunggulan komparatif yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan pun disesuaikan agar optimal. "Era di mana kawasan transmigrasi hanya dipandang sebagai lahan pertanian telah usai. Hari ini, para pemodal mulai melihatnya sebagai lokasi kompetitif untuk investasi di berbagai sektor strategis," ujar Menteri Iftitah dalam keterangan persnya pada Selasa (7/7/2026).

Salah satu contoh nyata adalah kawasan transmigrasi di Barelang, Batam. Lokasi ini dinilai sangat ideal untuk pengembangan pusat data (data center) berkat pasokan listrik yang memadai, posisi strategis, serta konektivitas kuat dengan pusat industri dan perdagangan regional. "Ada kawasan transmigrasi di Batam yang sangat potensial untuk data center. Bahkan, perusahaan sekelas NVIDIA sudah melirik dan masuk ke sana. Ini karena ketersediaan listrik dan lokasi yang sangat strategis," jelasnya. Selain itu, Barelang juga menawarkan peluang besar di sektor maritim, termasuk industri galangan kapal yang menjadi tulang punggung ekonomi Kepulauan Riau.

Minat investasi tak hanya datang dari perusahaan teknologi raksasa. Iftitah menyebut, delegasi investor dari Australia pun telah berkunjung untuk meninjau langsung potensi kawasan transmigrasi. "Kami menerima calon investor dari Australia yang datang untuk melihat langsung potensi kawasan transmigrasi. Ini menandakan bahwa kawasan transmigrasi mulai diperhitungkan dalam peta investasi internasional, bukan lagi sekadar area permukiman," ungkapnya. Untuk mempercepat masuknya investasi, Kementerian Transmigrasi menggandeng berbagai perguruan tinggi dalam menyusun kajian akademik dan studi kelayakan (feasibility study), memastikan setiap proyek matang, terukur, dan siap ditawarkan kepada pemodal.

Menurut Iftitah, transformasi transmigrasi saat ini melampaui sekadar penyediaan lahan dan pembangunan permukiman. Pemerintah gencar membangun ekosistem investasi yang komprehensif, menghubungkan potensi kawasan dengan kebutuhan dunia usaha. "Kita sebenarnya sudah memiliki modal dasar yang kuat: lahan, kawasan, dan sumber daya manusia. Yang krusial adalah membangun ekosistemnya, menghadirkan teknologi, permodalan, industri, dan offtaker agar seluruh potensi itu menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya," tegasnya.

Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing kawasan—baik itu digital, maritim, energi, pertanian, maupun sektor lainnya—Kementerian Transmigrasi optimistis bahwa area-area ini akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ekosistem ini diharapkan mampu menarik investasi, memperkuat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.