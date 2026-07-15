Terungkap Setelah 5 Hari Penghuni Kos Ditemukan Tak Bernyawa

Seorang pria penghuni kos di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi membusuk di kamarnya. Penemuan tragis ini terjadi setelah korban tidak terlihat keluar kamar selama lima hari berturut-turut, memicu kecurigaan dari lingkungan sekitar. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, jenazah korban ditemukan pada Selasa (14/7) setelah polisi menerima laporan adanya bau tak sedap.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, menjelaskan bahwa awalnya pihak kepolisian menerima aduan dari masyarakat mengenai aroma tidak sedap yang menyengat dari salah satu kamar kos. "Di lokasi kejadian, ada bau tidak sedap yang sangat kuat, sehingga warga memutuskan untuk menghubungi polisi," ujar AKP Joko Adi pada Rabu (15/7/2026). Bersama warga, petugas kemudian memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar tersebut.

Setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan kos, korban diketahui sempat mengeluh sakit kepada penjaga kos pada hari Jumat sebelumnya. Bahkan, pada hari Minggu, suara batuk-batuk korban masih sempat terdengar dari dalam kamarnya. Korban diketahui tinggal seorang diri di kamar kos tersebut.

AKP Joko Adi menambahkan, setelah penemuan jenazah, tim identifikasi segera dihubungi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. "Setelah kejadian, polisi menghubungi tim identifikasi, kemudian korban dilarikan ke rumah sakit. Sementara ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," jelasnya. Dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat sakit.

Pemeriksaan lebih lanjut masih akan dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk memastikan penyebab pasti kematian. "Dugaan sementara memang karena sakit, berdasarkan hasil interogasi dengan lingkungan sekitar dan informasi dari keluarga korban," pungkas AKP Joko Adi, menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.