Wali Kota Ditembak Mati di Jalanan, Meksiko Kembali Berduka

Internationalmedia.co.id – Gelombang kekerasan kembali menerjang Meksiko. Seorang wali kota di kota Pisaflores, Meksiko tengah, tewas ditembak oleh orang-orang bersenjata di jalanan pada Senin (20/10) waktu setempat. Miguel Bahena, sang wali kota, ditemukan dengan setidaknya lima luka tembak di tubuhnya.

Kejadian tragis ini menambah daftar panjang politisi lokal yang menjadi korban kekerasan di Meksiko, negara yang telah lama bergulat dengan masalah narkoba dan kejahatan terorganisir. Kepolisian setempat tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembunuhan ini.

Partai Hijau, tempat Bahena bernaung, menyampaikan rasa duka mendalam dan mendesak pihak berwenang untuk segera menangkap para pelaku. Pembunuhan ini sekali lagi menyoroti betapa berbahayanya menjadi pejabat publik di Meksiko, di mana kekerasan geng sering kali mengancam nyawa.

Sebelumnya, pada bulan Juni lalu, serangan serupa terjadi di kantor wali kota di Meksiko selatan, menewaskan wali kota dan seorang staf. Keesokan harinya, seorang wali kota lain juga tewas dibunuh bersama suaminya di wilayah barat Meksiko. Bahkan di ibu kota Mexico City, dua ajudan dekat wali kota juga menjadi korban penembakan pada bulan Mei.

Rentetan kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan dan perlindungan bagi para pejabat publik di Meksiko. Pemerintah didesak untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi masalah kekerasan dan memastikan keamanan bagi semua warganya.