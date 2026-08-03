Subuh Gelap Jakarta Tangsel

Internationalmedia.co.id – News – Sejumlah besar wilayah di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Tangerang Selatan (Tangsel) dikejutkan dengan pemadaman listrik massal pada Senin pagi ini. Gangguan ini dilaporkan terjadi sejak dini hari, membuat aktivitas warga terganggu dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa perbaikan sedang dalam proses.

Laporan mengenai mati listrik ini mulai membanjiri platform media sosial, khususnya X (sebelumnya Twitter), sejak subuh. Berdasarkan pantauan internationalmedia.co.id pada Senin (3/8/2026) di lini masa X PLN, banyak warganet mengeluhkan padamnya listrik di berbagai lokasi. Area yang terdampak meliputi Ciledug, Pondok Aren, Pamulang, Pondok Cabe, Ciputat, hingga Bintaro. Beberapa pengguna X bahkan menyebutkan listrik sudah padam sejak menjelang waktu subuh, mengganggu persiapan mereka untuk beraktivitas.

Menanggapi keluhan yang masif, pihak PLN melalui akun X resminya aktif memberikan respons kepada para pelanggan. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh perbaikan jaringan listrik yang sedang berlangsung.

"Mohon maaf atas gangguan yang dialami, saat ini sedang dilakukan perbaikan jaringan listrik yang berdampak padam di wilayah Pesanggrahan Jaksel. Petugas sedang mengupayakan penormalan kembali secepatnya," demikian salah satu balasan PLN kepada warganet. Dalam respons terpisah, PLN juga menyebutkan, "Mohon maaf atas gangguan yang dialami, saat ini sedang dilakukan perbaikan jaringan listrik yang berdampak padam di wilayah Pondok Betung dan Pondok Aren." Pernyataan ini menegaskan fokus PLN untuk segera memulihkan pasokan listrik.

Dampak pemadaman ini juga dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan. Eva, seorang ibu dari siswa di salah satu sekolah swasta di Pondok Cabe, mengungkapkan bahwa sekolah anaknya turut terdampak. "Barusan teman-temannya yang sudah sampai sekolah WhatsApp," ujarnya saat dikonfirmasi, mengindikasikan bahwa informasi mengenai mati listrik di lingkungan sekolah menyebar cepat di kalangan orang tua dan siswa.

Hingga berita ini diturunkan, petugas PLN masih terus berupaya keras di lapangan untuk menormalkan kembali pasokan listrik di seluruh area yang terdampak. Warga diimbau untuk tetap bersabar dan memantau informasi terbaru melalui kanal resmi PLN guna mendapatkan pembaruan terkini mengenai jadwal pemulihan.