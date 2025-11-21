Trump Ultimatum! Ukraina Diberi Waktu Singkat untuk Terima Proposal Damai Rusia?

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan telah memberikan tenggat waktu yang sangat singkat kepada Ukraina untuk menanggapi draf proposal perdamaian dengan Rusia. Proposal yang diajukan oleh AS ini, menurut laporan, berisi poin-poin krusial yang berpotensi mengubah peta geopolitik Eropa Timur.

Trump, dalam wawancaranya dengan Fox Radio, mengungkapkan bahwa Ukraina memiliki waktu hingga 27 November untuk memberikan jawaban resmi atas proposal tersebut. "Saya sudah punya banyak tenggat waktu, tetapi jika semuanya berjalan lancar, kita cenderung memperpanjang tenggat waktu. Namun, Kamis, menurut kami, adalah waktu yang tepat," ujarnya, seperti dilansir AFP.

Rencana perdamaian yang diajukan AS ini mencakup beberapa poin sensitif, termasuk potensi penyerahan wilayah timur Ukraina kepada Rusia dan pengurangan jumlah pasukan militer Ukraina. Selain itu, Kyiv juga diminta untuk berjanji tidak akan bergabung dengan NATO dan tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian Barat. Sebagai kompensasi, pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

Trump menekankan bahwa jika pertempuran terus berlanjut, Ukraina berisiko kehilangan lebih banyak wilayah. Ia juga menanggapi kekhawatiran tentang potensi serangan Rusia ke negara-negara Eropa lainnya. Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin "tidak menginginkan perang lagi" dan telah "menerima hukuman" atas konflik yang telah berlangsung selama hampir empat tahun. Trump menambahkan bahwa konflik ini "seharusnya hanya perang satu hari."