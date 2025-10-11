Trump Optimis Gencatan Senjata Gaza, Indonesia Kebagian Pujian

Internationalmedia.co.id Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa gencatan senjata di Gaza akan bertahan lama. Tak hanya itu, Trump juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada sejumlah pemimpin negara Arab dan Muslim, termasuk Indonesia, atas peran krusial mereka dalam mewujudkan kesepakatan tersebut.

Trump meyakini bahwa baik Israel maupun Hamas telah "lelah" berperang, sehingga gencatan senjata yang dimulai pada Jumat (10/10) memiliki potensi untuk menjadi fondasi bagi perdamaian Timur Tengah yang lebih luas.

Selain optimisme Trump terkait Gaza, berikut rangkuman berita internasional yang menarik perhatian pada Sabtu (11/10/2025):