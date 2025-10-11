Trump Optimis Gencatan Senjata Gaza, Indonesia Kebagian Pujian

Internationalmedia.co.id Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa gencatan senjata di Gaza akan bertahan lama. Tak hanya itu, Trump juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada sejumlah pemimpin negara Arab dan Muslim, termasuk Indonesia, atas peran krusial mereka dalam mewujudkan kesepakatan tersebut.
Trump meyakini bahwa baik Israel maupun Hamas telah "lelah" berperang, sehingga gencatan senjata yang dimulai pada Jumat (10/10) memiliki potensi untuk menjadi fondasi bagi perdamaian Timur Tengah yang lebih luas.
Selain optimisme Trump terkait Gaza, berikut rangkuman berita internasional yang menarik perhatian pada Sabtu (11/10/2025):
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Akan Bertahan: Presiden Trump meyakini bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza akan bertahan karena kedua belah pihak, Israel dan Hamas, sudah "lelah" dengan konflik.
Korut Pamer Rudal Antarbenua Terbaru dalam Parade Militer: Korea Utara menggelar parade militer besar-besaran, memamerkan persenjataan tercanggihnya, termasuk rudal antarbenua terbaru, di hadapan para pejabat tinggi Rusia dan China. Parade ini digelar untuk memperingati 80 tahun kekuasaan Partai Buruh Korea.
Gencatan Senjata Gaza, Trump Puji Peran Negara Arab-Muslim Termasuk Indonesia: Trump menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemimpin Qatar, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, dan Indonesia atas kontribusi mereka dalam mewujudkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Tak Raih Nobel Perdamaian, Trump Beri Tanggapan: Setelah tidak terpilih sebagai peraih Nobel Perdamaian 2025, Trump mengakui kemenangan Maria Corina Machado, pemimpin oposisi Venezuela, dan mengklaim bahwa Machado mendedikasikan penghargaan itu untuk dirinya.
Putin Puji Trump atas Kontribusinya dalam Penyelesaian Krisis Dunia: Presiden Rusia Vladimir Putin memuji Donald Trump atas upayanya dalam menyelesaikan berbagai krisis global. Trump pun mengucapkan terima kasih atas pujian tersebut.