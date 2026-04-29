Trump Kunci Pelabuhan Iran Ini Alasannya

Washington DC – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran diperkirakan akan semakin memuncak setelah Presiden Donald Trump dilaporkan telah menginstruksikan para penasihatnya untuk mempersiapkan perpanjangan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan penekanan ekonomi ini, yang telah berjalan sejak pertengahan April, bertujuan memaksa Teheran membuka Selat Hormuz di tengah kebuntuan diplomatik yang tak kunjung usai. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, informasi krusial ini pertama kali diungkap oleh media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ), mengutip sejumlah pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.

Keputusan untuk memperpanjang blokade ini muncul setelah serangkaian diskusi intensif, termasuk pertemuan penting di Situation Room Gedung Putih awal pekan ini. Menurut laporan WSJ pada Selasa (28/4), Trump secara tegas memilih untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan membatasi ekspor minyak Iran dengan cara menghambat aktivitas pengiriman dari dan ke pelabuhan-pelabuhannya. Ia berpandangan bahwa opsi ini, dibandingkan dengan melanjutkan operasi pengeboman atau menarik diri sepenuhnya dari konflik, menawarkan risiko yang jauh lebih kecil.

Langkah ini juga mencerminkan kurangnya kemajuan signifikan dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan Iran, terutama terkait masa depan program nuklir Teheran. Sebelumnya, pada awal bulan, Trump sempat menghentikan operasi pengeboman yang diluncurkan bersama Israel sejak akhir Februari, dengan harapan dapat merundingkan kesepakatan. Namun, upaya tersebut kandas karena Trump bersikeras pada kesepakatan yang secara komprehensif membahas program nuklir Iran.

Konflik antara AS dan Iran sendiri telah memanas sejak serangan gabungan skala besar oleh AS dan Israel pada 28 Februari lalu, yang kemudian dibalas Teheran dengan gelombang serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Meskipun gencatan senjata sementara berhasil menangguhkan pertempuran, upaya negosiasi yang dimediasi oleh Pakistan belum menghasilkan terobosan berarti.

Seorang pejabat senior AS yang dikutip WSJ mengklaim bahwa blokade laut yang diterapkan Washington telah "menghancurkan" perekonomian Iran, membuat negara itu kesulitan menyimpan minyaknya yang tidak terjual dan bahkan memicu upaya baru dari rezim Teheran untuk mendekati Washington. Namun, proposal tiga langkah Iran pada Senin (27/4) — yang mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan penundaan pembicaraan nuklir hingga tahap akhir — ditolak mentah-mentah oleh Trump. Ia menilai tawaran tersebut membuktikan bahwa Teheran tidak bernegosiasi dengan itikad baik.

Dengan sinyal penolakan yang jelas dari Trump terhadap proposal terbaru Iran, yang mensyaratkan pencabutan blokade laut sebagai imbalan pembukaan Selat Hormuz dan penundaan perundingan nuklir, prospek penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik tampaknya masih jauh dari harapan. Tekanan ekonomi melalui blokade laut diperkirakan akan terus menjadi strategi utama AS dalam menghadapi Teheran.

