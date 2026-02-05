Trump Kirim Sinyal Bahaya ke Iran Militer AS Siaga Penuh

Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara blak-blakan memperingatkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bahwa ia seharusnya merasa "sangat khawatir". Peringatan ini datang di tengah peningkatan signifikan pengerahan aset-aset militer Washington ke kawasan tersebut, menempatkannya semakin dekat dengan Teheran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pernyataan Trump ini menggarisbawahi situasi yang kian genting.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi AS, NBC News, Trump menegaskan, "Saya akan mengatakan, dia seharusnya sangat khawatir, iya, dia seharusnya khawatir." Ironisnya, pernyataan keras ini muncul di tengah kabar bahwa kedua negara sedang dalam proses negosiasi. "Seperti yang Anda ketahui, mereka sedang bernegosiasi dengan kita," ucapnya.

Faktanya, hanya sehari sebelum pernyataan Trump tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah mengumumkan bahwa perundingan nuklir dengan AS akan digelar di Muscat, ibu kota Oman, pada Jumat (6/2) pagi, sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip oleh AFP, turut mengonfirmasi jadwal perundingan krusial tersebut.

Sebelumnya, sempat beredar laporan dari situs berita AS, Axios, yang menyebut perundingan nuklir AS-Iran "gagal" karena ketidaksepakatan lokasi dan format. Namun, laporan tersebut kemudian direvisi, memastikan bahwa negosiasi "kembali dilanjutkan" dan akan berlangsung sesuai rencana di Oman.

Pengerahan militer yang dimaksud Trump bukanlah isapan jempol. Washington memang telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kelompok tempurnya, yang mencakup sejumlah kapal perang AS, ke kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini secara jelas menunjukkan peningkatan kehadiran militer AS di wilayah strategis tersebut.

Meskipun menyerukan jalur diplomasi, Presiden Trump tidak mengesampingkan opsi aksi militer. Ia bahkan secara tersirat mengancam akan adanya respons serupa setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu.

Dalam wawancara yang sama dengan NBC News, Trump juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Iran berencana membangun situs nuklir baru setelah serangan AS sebelumnya. "Mereka berpikir untuk memulai situs baru di bagian lainnya dari negara itu. Kami mengetahuinya, saya berkata, jika kalian melakukan hal itu, kami akan melakukan hal-hal yang sangat buruk kepada kalian," tegas Trump, mengirimkan pesan yang jelas tentang konsekuensi yang mungkin dihadapi Iran.

Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan AS-Iran yang terus bergejolak, di mana diplomasi dan ancaman militer berjalan beriringan di tengah ketegangan regional yang tinggi.