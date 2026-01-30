Trump Bocorkan Niat Iran

Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa Iran berkeinginan kuat untuk mencapai kesepakatan demi menghindari konfrontasi militer. Pernyataan ini disampaikan di tengah pengerahan armada militer AS yang disebutnya jauh lebih besar daripada yang pernah dikirim ke Venezuela. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, klaim Trump ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Kepada wartawan, Trump menegaskan, "Kita memiliki armada besar, armada kecil, sebut saja apa pun yang Anda inginkan, yang sedang menuju Iran saat ini, bahkan lebih besar daripada yang kita miliki di Venezuela." Perbandingan kekuatan ini mengisyaratkan keseriusan potensi tindakan militer jika kesepakatan tidak tercapai, menempatkan Iran dalam posisi yang menantang.

"Semoga kita akan membuat kesepakatan. Jika kita membuat kesepakatan, itu bagus. Jika kita tidak membuat kesepakatan, kita akan lihat apa yang terjadi," tambah Trump, menggarisbawahi pilihan yang ada di hadapan Teheran dengan nada peringatan.

Ketika ditanya apakah ia telah memberikan tenggat waktu kepada Iran terkait program nuklir, rudal balistik, dan isu lainnya, Trump menjawab singkat, "ya, saya sudah." Namun, ia menambahkan bahwa "hanya mereka yang tahu pasti" apa tenggat waktu tersebut, meninggalkan misteri seputar batas waktu yang diberikan kepada Republik Islam tersebut.

Sebagai indikasi kesediaan Teheran untuk bernegosiasi, Trump menyoroti keputusan Iran untuk menghentikan eksekusi para demonstran. Keputusan ini muncul setelah serangkaian penindakan keras yang, menurut laporan kelompok hak asasi manusia, telah merenggut lebih dari 6.000 nyawa. "Saya dapat mengatakan ini, mereka memang ingin membuat kesepakatan," tegas Trump, mengklaim adanya sinyal positif dari Iran.

Meski demikian, Trump menolak untuk mengomentari apakah ia berencana untuk mengulangi operasi dramatis seperti di Venezuela, di mana pasukan AS pernah berusaha menangkap Presiden Nicolas Maduro, jika Iran gagal mencapai kesepakatan. "Saya tidak ingin membicarakan apa pun yang berkaitan dengan tugas militer saya," pungkasnya, menjaga kerahasiaan strategi militer AS.