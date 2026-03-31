Trump Beri Waktu Iran Seminggu

Washington DC – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, mengisyaratkan pembalasan yang akan segera terjadi setelah Teheran melancarkan serangan terhadap fasilitas vital di Kuwait dan Israel. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa serangan terbaru Iran menyasar fasilitas pengolahan air dan pembangkit listrik di wilayah Kuwait, serta kilang minyak di Haifa, Israel, yang dilaporkan terbakar hebat akibat rentetan rudal.

Eskalasi ini merupakan kelanjutan dari konflik yang memanas sejak 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan skala besar ke Iran. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons, Iran membalas dengan gelombang rudal dan drone yang menargetkan aset-aset Israel dan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.

Saat diwawancarai oleh New York Post, seperti dikutip Al Arabiya pada Selasa (31/3/2026), Trump menanggapi serangan terbaru Iran dengan singkat namun penuh ancaman: "Anda akan melihatnya segera." Pernyataan ini memperkuat ancaman sebelumnya yang diunggah Trump di media sosial Truth Social. Kala itu, ia mengancam akan "meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya" seluruh pembangkit listrik, sumur minyak, terminal ekspor minyak di Pulau Kharg, dan pabrik desalinasi air Iran jika perundingan damai yang dimediasi Pakistan, Turki, dan Mesir gagal mencapai kesepakatan.

Di tengah pengerahan kekuatan militer AS yang masif ke kawasan tersebut, Trump juga terus mendorong sisa-sisa rezim Teheran untuk segera bernegosiasi. Ia menegaskan bahwa AS siap menyerang titik paling krusial bagi Iran: infrastruktur energinya.

Dalam kesempatan yang sama dengan New York Post pada Senin (30/3) waktu setempat, Trump menyatakan bahwa dalam waktu sekitar seminggu, akan jelas apakah Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, bersedia untuk berdialog dengan AS. "Kita akan mengetahuinya. Saya akan memberitahu Anda sekitar seminggu lagi," ujar Trump.

Menanggapi ancaman tersebut, Ghalibaf merilis pernyataan yang memperingatkan AS. Ia menegaskan bahwa menyerang infrastruktur Iran akan menjadi "kesalahan besar." "Musuh menyebarkan keinginan mereka sebagai berita, sambil mengancam bangsa kita pada saat yang sama. Kesalahan besar. Jika mereka menyerang satu, mereka akan mendapatkan beberapa serangan balasan. Insya Allah, rakyat Iran, di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi, akan membuat musuh menyesali agresi tersebut dan merebut kembali hak-hak mereka," tegas Ghalibaf.

Batas waktu "satu minggu" yang diberikan Trump kepada Ghalibaf diduga kuat berkaitan dengan tenggat waktu 6 April yang ditetapkan bagi Iran untuk mencapai kesepakatan damai dengan AS. Namun, para pemimpin Iran hingga kini belum secara terbuka mengonfirmasi partisipasi mereka dalam perundingan tersebut, menambah ketidakpastian di tengah ancaman pembalasan yang semakin nyata.